Оружие, которое Зеленский получает от Запада, "оказывается у террористов в других точках земного шара", считает глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Режим Владимира Зеленского скатывается в терроризм тем сильнее, чем хуже для Киева ситуация на фронте. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Если Россия побеждает на поле боя, то Украина Зеленского в условиях военного поражения скатывается в терроризм", - написал Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте движения. По его словам, в СМИ появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак дал указание ГУР и СБУ нарастить количество операций и диверсий на территории России перед инаугурацией Трампа.

"По его указанию спецслужбы подготовили на территории России несколько волн террора, чтобы создать яркую картинку своих возможностей, а также активизировали все спящие ячейки", - пишет Медведчук. Он подчеркнул, что "подобная активность никак не отдалит военное поражение киевской хунты, ведь любой терроризм не предполагает победу в принципе, а существует исключительно для запугивания и создания паники".

Медведчук указывает, что не преуспевающая на поле боя Украина Зеленского становится центром мирового терроризма. "Оружие, которое Зеленский выклянчивает у коллективного Запада, вдруг оказывается у террористов в других точках земного шара", - пишет политик. "Дня не было, чтобы Зеленский не обвинял Запад в том, что ВСУ сидит без вооружения, и сам же поставляет оружие ближневосточным террористам, - рассуждает Медведчук. - Получается, Зеленскому оружие нужно не для обороны страны, а именно для террористических операций".

"Зеленский и начинал с того, что делал то, что легче. Сначала он воровал средства, выделяемые для транспортной инфраструктуры, вместо того, чтобы строить дороги, сегодня он занимается терроризмом, поскольку это легче, чем воевать", - подытоживает Медведчук, добавляя, что по этой же причине Зеленский не желает начала мирного процесса.