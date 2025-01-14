Войти
Военное обозрение

«С-400 был помещён по ошибке»: зенитный комплекс удалён из графики турецкой системы управления ПВО Hakim 100

354
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкий оборонный концерн Aselsan удалил приобретенный Анкарой российский зенитный комплекс С-400 из рекламной графики, описывающей механизм работы интегрированной системы управления ПВО Hakim 100.

Как указывается на местном портале TurDef, в первоначальном релизе Hakim 100 за дальнобойные средства поражения в этой системы отвечали российская С-400 и национальный ЗРК Siper, который в отличие от российской ЗРС продолжает фигурировать на графике наряду со всеми остальными компонентами.

Источник изображения: topwar.ru

Система управления ПВО Hakim 100: видно присутствие на иллюстрации С-400

В компании Aselsan заявили, что в оригинальной версии С-400 был помещен на графику по ошибке и удален после её обнаружения

- говорится на ресурсе.

Источник изображения: topwar.ru

Система управления ПВО Hakim 100: отмечено место, откуда была удалена ЗРС С-400

Hakim 100 – это разработанная Aselsan система управления, призванная объединить работу средств ПВО малой, средней и большой дальности в соответствии со стандартами НАТО. Интеграция с ней С-400 турецкими властями и командованием официально не подтверждалась. Однако Анкара указывала, что С-400 будет немедленно востребована в случае возникновения соответствующей угрозы – позиционные районы для закупленных в РФ комплексов уже созданы.

Примечательно, что С-400 фигурировала в релизе Hakim 100 всего несколько дней назад – в ходе анализа работы этой системы на местном канале Haber 7. Как указывают турецкие обозреватели, «интеграция этих двух комплексов разозлила Грецию», так как партнёры Турции по НАТО с самого начала утверждали, что совместная работа С-400 и систем управления альянса чревата утечкой данных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Aselsan
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 10:51
  • 121
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 14.01 09:33
  • 6971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.
  • 14.01 02:49
  • 4
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 14.01 02:07
  • 2
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 13.01 21:21
  • 0
Провал планов Запада на Украине очевиден. Что дальше?
  • 13.01 19:08
  • 1453
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.01 14:24
  • 0
Арсенал надежды
  • 13.01 12:49
  • 1
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
  • 13.01 12:37
  • 1
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»
  • 12.01 23:37
  • 4
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 12.01 10:00
  • 9
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 11.01 09:47
  • 1
Военная приемка. «Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой»