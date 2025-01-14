«С-400 был помещён по ошибке»: зенитный комплекс удалён из графики турецкой системы управления ПВО Hakim 100

Источник изображения: topwar.ru

Турецкий оборонный концерн Aselsan удалил приобретенный Анкарой российский зенитный комплекс С-400 из рекламной графики, описывающей механизм работы интегрированной системы управления ПВО Hakim 100.

Как указывается на местном портале TurDef, в первоначальном релизе Hakim 100 за дальнобойные средства поражения в этой системы отвечали российская С-400 и национальный ЗРК Siper, который в отличие от российской ЗРС продолжает фигурировать на графике наряду со всеми остальными компонентами.

Источник изображения: topwar.ru

Система управления ПВО Hakim 100: видно присутствие на иллюстрации С-400

В компании Aselsan заявили, что в оригинальной версии С-400 был помещен на графику по ошибке и удален после её обнаружения

- говорится на ресурсе.

Источник изображения: topwar.ru

Система управления ПВО Hakim 100: отмечено место, откуда была удалена ЗРС С-400

Hakim 100 – это разработанная Aselsan система управления, призванная объединить работу средств ПВО малой, средней и большой дальности в соответствии со стандартами НАТО. Интеграция с ней С-400 турецкими властями и командованием официально не подтверждалась. Однако Анкара указывала, что С-400 будет немедленно востребована в случае возникновения соответствующей угрозы – позиционные районы для закупленных в РФ комплексов уже созданы.

Примечательно, что С-400 фигурировала в релизе Hakim 100 всего несколько дней назад – в ходе анализа работы этой системы на местном канале Haber 7. Как указывают турецкие обозреватели, «интеграция этих двух комплексов разозлила Грецию», так как партнёры Турции по НАТО с самого начала утверждали, что совместная работа С-400 и систем управления альянса чревата утечкой данных.