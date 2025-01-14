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Военное обозрение

Разведка Южной Кореи сообщила о готовности КНДР к развёртыванию 250 установок оперативно-тактических ракет

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Источник изображения: topwar.ru

КНДР планирует развернуть вокруг Пхеньяна большое количество пусковых установок оперативно-тактических ракет на случай начала боевых действий против Южной Кореи и ее союзников. Об этом сообщает южнокорейская разведка.

В Сеуле крайне обеспокоены подготовкой Северной Кореи к развертыванию 250 оперативно-тактических ракетных комплексов вокруг Пхеньяна. Все дело в том, что система ПВО Южной Кореи не в состоянии отразить одновременный залп всех этих установок, с большой вероятностью часть ракет поразит объекты на территории страны, учитывая их дальность в 300 км. Конечно, какая-то часть ракет будет перехвачена, но отразить атаку не получится.

Разведка Южной Кореи считает, что удар таких комплексов не сможет отразить ни одна существующая в мире система ПВО,

- сообщает телеканал «Известия».

Единственным вариантом избежать угрозы атаки является превентивный удар по ракетным комплексам КНДР, но все упирается в возможности южнокорейской армии. У Сеула просто нет такого количества ударной авиации и ракетных комплексов. Военные считают, что успех такой операции крайне мал, поэтому надеются, что руководство КНДР не отдаст приказ об атаке.

По мнению экспертов, 250 установок оперативно-тактических ракет - это только половина от имеющихся у КНДР комплексов малой дальности. При необходимости Корейская Народная Армия может развернуть до 500 установок, плюс не нужно забывать, что у страны имеются межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории главного союзника Южной Кореи - США.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
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