ВМС Индии получили шестую НАПЛ класса "Кальвари"

ЦАМТО, 13 января. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 9 января передаче ВМС страны шестой и последней из шести заказанных НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари") – "Вагшир" (Vaghsheer).

Поставка НАПЛ выполнена после успешного завершения испытаний. Как предполагается, подводная лодка войдет в боевой состав ВМС Индии в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие строительство шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществлялось в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). Новые НАПЛ заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип-209/1500).

В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). В целом на протяжении реализации программы график поставки подлодок "Скорпен" пересматривался несколько раз.

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. ВМС Индии "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. Вторая подлодка серии, "Хандери", была принята на вооружение ВМС Индии в сентябре 2019 года, третья, "Карандж" (Karanj), – в марте 2021 года, четвертая, "Вела", – в ноябре 2021 года, пятая, "Вагир", – в январе 2023 года.

Спуск на воду НАПЛ "Вагшир" состоялся в апреле 2022 года. Ходовые испытания начались в декабре 2024 года.