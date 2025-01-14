"Разведка боем". К чему готовится российская армия в зоне СВО

Украинский Генштаб может готовить новое наступление

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Зимняя кампания идет в полную силу. Российские войска прочно владеют инициативой, выдавливая ВСУ с их позиций сразу на нескольких направлениях. Противнику не хватает личного состава — самые обученные части Киев сосредоточил на курском участке, оголив оборону в других местах. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.

После Курахово

После освобождения Курахово (довоенное население — 18 тысяч) противник лишился последнего города на Южнодонецком направлении. Единственный населенный пункт, который остался здесь под Киевом, — Великая Новоселка на границе с Запорожской областью. Это село сейчас берут в кольцо, чтобы принудить гарнизон к капитуляции. Туда продвигаются с севера — от Нового Комара, востока — от Шахтерского и Золотой Нивы и юга — от Сторожевого и Благодатного.

Российские военные с флагом России на западной окраине города Курахово в ДНР. Кадр видео Источник изображения: © Соцсети

Высвободившиеся силы группировки "Юг", действовавшие под Курахово, отправили на север, чтобы поддержать "Центр", который проводит покровскую операцию. Шестидесятитысячный Покровск (Красноармейск) до этого особо не трогали. Этот город, как и соседний Мирноград, а ранее — Угледар и Курахово, зажимают в клещи, отсекая от снабжения и подкреплений.

Российская армия закрепилась в Шевченко в паре километров к юго-западу от окраин Покровска. Одновременно подразделения "Центра" наступают с юга вдоль железной дороги из Селидово. Главная задача здесь — обойти город с запада и перерезать трассу M-30, ведущую в Днепропетровскую область. До границы с ней отсюда порядка 25 километров.

Долгий путь к Славянску

Выход Вооруженных сил России на линию Покровск — Селидово — Курахово лишает ВСУ возможности обстреливать Донецк ствольной и реактивной артиллерией. До столицы ДНР достают только РСЗО HIMARS, что противник и продемонстрировал в пятницу утром. Нивелировать угрозу можно, отодвинув ВСУ на 80-90 километров. Впрочем, украинские генералы не пожалеют для многострадального города и оперативно-тактические ракеты ATACMS или крылатые Storm Shadow.

В Торецке (Дзержинске) продолжаются тяжелые бои, врага оттеснили к окраинам, но ВСУ сохраняют контроль над важными опорными пунктами. Что-что, а цепляться за городскую застройку они умеют и сдаваться не собираются. Схожая ситуация и в Часовом Яре: гарнизон засел на огнеупорном заводе, заняв круговую оборону. Этот город — ворота на северо-запад, к агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.

Сражение за них станет финальным этапом битвы за Донбасс. В конце концов, именно в Славянске 11 лет назад началось вооруженное сопротивление новым киевским властям. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР есть еще подконтрольный Киеву 11-тысячный Северск. Новостей оттуда пока немного.

Разведка боем

Есть подвижки и на Купянском направлении. Несколько дней назад Минобороны отчиталось об освобождении села Надия в Сватовском районе Луганской области. Это на западном берегу реки Жеребец, в 17 километрах к западу от Сватово и в 22 — к востоку от Боровой, очень важной для логистики ВСУ. Севернее Купянска расширяется российский плацдарм на западном берегу реки Оскол. Подразделения "Запада" закрепились в поселке Двуречная.

Эвакуация с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской области Источник изображения: © Минобороны России

В Курской области — встречные бои. Группировка "Север" сообщает об окружении врага на опорных пунктах между Гуево и Куриловкой. Штурмовые отряды продвигаются в лесополосах суджанского приграничья и окрестностях Дарьина, Свердликова, Орловки, Николаевки, Махновки и Черкасского Поречного. Погребки, по информации с мест, уже несколько раз переходили из рук в руки. Не реализовав наступательный потенциал и не отбросив наши войска от Суджи, ВСУ сосредоточились на обороне и оказывают ожесточенные сопротивление.

Очевидно, наступление, которое противник предпринял недавно на Большое Солдатское и хутор Бердин, — это лишь разведка боем. Группировка "Север" отразила накат, уничтожив десятки единиц западной техники и сотни военнослужащих ВСУ. Между тем в Сумской области стоят "под парами" резервные бригады украинской армии, ожидая приказа атаковать. И он наверняка последует в ближайшее время, до инаугурации Дональда Трампа. Но провал этого наступления значительно ухудшит переговорные позиции Киева.