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Военное обозрение

Швеция присоединится к миссии НАТО по «защите подводных коммуникаций» в Балтийском море

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Источник изображения: topwar.ru

Швеция приняла решение поучаствовать в операции по защите подводных коммуникаций в Балтийском море, направив туда свои корабли и авиацию для патрулирования. Об этом сообщает финская пресса.

Три корабля шведских ВМС и один патрульный самолет направляются в регион Балтийского моря для участия в операции НАТО, основной задачей которой будет защита подводных коммуникаций, в последнее время постоянно «повреждающихся». Решение принято после последнего инцидента в декабре прошлого года с нарушением целостности энергетического кабеля, связывающего Эстонию и Финляндию. Когда шведские корабли присоединятся к миссии, пока неясно, это будет определено позднее.

Целью операции под командованием НАТО является защита подводных кабелей от повреждений,

— пишут финны.

Финляндия, как одна из пострадавших сторон, пока свои корабли наблюдать за Балтийским морем не отправляет, но ждет, что это сделает НАТО. Как заявила на прошлой неделе глава МИД страны Элина Валтонен, Брюссель обещал направить в Балтийское море два боевых корабля, каких, пока неизвестно.

На Западе уверены, что за чередой повреждений подводных коммуникаций стоит Россия, но вот никаких доказательств этому у них нет. Сейчас финны задержали нефтяной танкер Eagle S, который якобы и повредил последний кабель. Как считают в Хельсинки, судно входит в теневой флот России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
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