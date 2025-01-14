Насколько реально скорое окончание военных действий на Украине? Обзор идей о заключении мира и их слабых сторонах (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

На фоне условий, которые выдвигают обе стороны украинского конфликта, обещанный Трампом реальный мир кажется недостижимым, пишет NZZ. В частности, Москву и Киев разделяет целая пропасть, когда речь заходит о западных гарантиях безопасности.

Дональд Трамп утверждает, что сможет в одно мгновение положить конец кровопролитию на Украине. Каковы его реальные шансы на успех? Вероятность мирных переговоров возросла, однако дьявол кроется в деталях.

Спустя почти три года после начала СВО России на Украине и гибели примерно четверти миллиона человек наметилась новая стартовая позиция для возможных переговоров. Политическая риторика изменилась. Все больше западных политиков говорят о необходимости прекращения военных действий. Наиболее влиятельным является голос будущего президента США Дональда Трампа, который вступит в должность через одиннадцать дней. Во время своей предвыборной кампании он хвастался, что сможет добиться мирного урегулирования в течение 24 часов. Недавно он признал, что поиски мира займут больше времени.

Пока существуют лишь фрагментарные идеи возможного мирного урегулирования. Назначив бывшего генерала Кита Келлога своим помощником и специальным посланником по урегулированию конфликта на Украине, Трамп подал четкий сигнал. Келлог — соавтор мирного плана, который предусматривает быстрое прекращение боевых действий. Однако пока Трамп не раскрывает свои карты и умалчивает детали своей переговорной стратегии.

В сложившейся ситуации стоит сосредоточиться не только на неопределенных мирных проектах. Гораздо полезнее задаться вопросом, что должно быть регламентировано в мирном договоре и какие трудности могут возникнуть в его реализации. В сложных конфликтах дипломаты склонны разделять спорные вопросы на различные тематические "досье". В данном случае необходимо рассмотреть, как минимум шесть таких "досье":

1. Прекращение огня

2. Гуманитарные вопросы

3. Территориальные вопросы

4. Гарантии безопасности

5. Санкции и репарации

6. Стратегическая стабильность в Европе

Наименее сложными являются гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными. Обе воюющие стороны ведут переговоры по этому вопросу уже некоторое время и неоднократно достигали договоренностей. По остальным пунктам, однако, существуют серьезные, порой непримиримые разногласия.

1. Прекращение огня

И Россия, и Украина в принципе готовы прекратить боевые действия. Однако они требуют для этого совершенно противоречивые предварительные условия. Москва требует от Киева уступок, которые равносильны капитуляции. Украина должна вывести войска из четырех областей, присоединенных к России — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. И официально отказаться от цели вступления Украины в НАТО. Лишь в этом случае режим Путина согласится на переговоры.

Владимир Зеленский также выдвигает предварительные условия для будущего мира. Он отказался от требования полного вывода российских войск в своей "формуле мира" от 2022 года. Однако президент Украины не без оснований опасается, что русские могут нарушить перемирие: собрать новые силы и начать новое наступление. В качестве первого шага Зеленский требует от Запада гарантий безопасности, чтобы предотвратить возможное вторжение.

Время для прекращения боевых действий, похоже, еще не пришло. По всей видимости, Трамп намерен оказать сильное давление на обе воюющие стороны, чтобы убедить их согласиться на прекращение огня. Если он последует плану своего специального посланника Келлога, то пригрозит Киеву отказом от предоставления военной помощи и, наоборот, Кремлю — дальнейшим вооружением Украины. Удастся ли эта двойная игра, весьма сомнительно. Даже если будет достигнуто временное прекращение огня, военные действия будут лишь заморожены, но мир не будет обеспечен навечно. Поэтому другие переговорные досье имеют решающее значение.

2. Территориальные вопросы

Россия занимает 18% территории Украины. Почти половина из них — это территория, которая перешла под контроль России только после начала СВО в феврале 2022 года. Руководство Украины настаивает на возвращении территорий, но дает понять, что больше не рассчитывает добиться этого военным путем. Общественное мнение также изменилось. Опросы показывают, что доля тех, кто отвергает любые территориальные уступки, снизилась.

Однако Москву не устраивают занятые территории. Присоединив четыре вышеупомянутые области, она достигла лишь минимальной цели. Поскольку Путин отказывает Украине в собственной национальной идентичности и представляет ее как искусственное образование, следует предположить, что он стремится к полному порабощению. В прошлом году бывший премьер-министр Дмитрий Медведев представил карту полностью расчлененной Украины и план из семи пунктов, согласно которому Украина должна распасться и присоединиться к Российской Федерации.

Дипломатический компромисс по этим территориальным вопросам трудно представить. Скорее всего, прекращение огня оставит этот спор нерешенным, и обе стороны будут надеяться отстоять свои позиции позднее.

3. Гарантии безопасности

Москву и Киев разделяет целая пропасть, когда речь заходит о западных гарантиях безопасности. Поскольку Путин нарушил множество соглашений в рамках международного права, украинцы больше не доверяют соглашениям с ним. Они требуют обязательных гарантий того, что западные государства придут на помощь стране военным путем, если русские снова нарушат перемирие.

Такая гарантия безопасности может выглядеть наиболее убедительной в виде вступления остальной части Украины в НАТО. В этом случае на ее территорию автоматически распространялась бы статья договора об оказании взаимной военной помощи трансатлантического альянса. Подобно тому, как в свое время западная часть разделенной Германии была принята в альянс еще до того, как были определены будущие границы. Вступление можно было бы увязать с предоставлением России гарантии, что НАТО не будет размещать войска на Украине в мирное время.

Однако США и другие члены альянса в настоящее время выступают против вступления Украины в НАТО. Они боятся быть втянутыми в открытое противостояние с Россией. Это говорит о том, что они не очень верят в соглашение о прекращении огня и видят риск нового наступления Москвы. Кроме того, Кремль категорически против вступления Украины в НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров также недавно отверг идею политиков из окружения Трампа отложить вступление в альянс на двадцать лет.

В связи с этим возникает вопрос о том, можно ли предоставить гарантии безопасности в другом формате. По всей видимости, Трамп задумывается о создании европейских сил обороны, в которые США не будут вносить свой вклад. Его будущий вице-президент Джей Ди Вэнс неопределенно высказывался о демилитаризованной зоне вдоль существующего фронта, которая должна быть защищена от возможных российских атак. Однако Зеленский и его союзник Польша не верят в создание сил обороны без участия американцев, поскольку только они могли бы придать проекту необходимую военную убедительность.

В любом случае, подобные идеи идут вразрез с жесткой позицией Кремля, которая отвергает размещение западных войск на территории Украины. Путин регулярно упоминает мирные переговоры в Стамбуле весной 2022 года. В представленном там проекте мирного соглашения Москва оставляла за собой право наложить вето на любую военную помощь Украине.

Россия также заинтересована в том, чтобы мирное соглашение включало в себя пункты о всестороннем разоружении соседнего государства, а также ограничение численности украинской армии, зафиксированное в договоре. В конечном итоге Кремль стремится к созданию беззащитной Украины, которая была бы открыта для шантажа и попала бы под влияние Москвы.

4. Санкции и репарации

Существуют и важные вопросы невоенного характера. Россия требует, чтобы в мирном договоре была предусмотрена отмена всех экономических санкций против страны. Однако Украина и ее сторонники не хотят отказываться от этого рычага давления, пока украинская территория остается захваченной. В то же время Киев требует репараций за нанесенный Россией военный ущерб. Российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов, заблокированные на Западе, являются очевидным источником финансирования для восстановления Украины. И в этой сфере противоположные позиции вряд ли удастся сблизить.

5. Стратегическая стабильность в Европе

Тот факт, что Россия считает себя в состоянии конфликта со всем Западом, а не только с Украиной, часто упускается из виду. Даже в случае прекращения огня на Украине вражда между Востоком и Западом не будет преодолена. Кремль в первую очередь заинтересован не в территориальных завоеваниях на Украине, а в коренном изменении европейской безопасности. Цель их требований — сместить США с роли гаранта безопасности на континенте и остановить расширение НАТО в Восточной Европе.

Москва, очевидно, намерена создать российскую зону влияния в Восточной Европе, в которой у нее будет пространство для маневра и для дальнейшего военного вмешательства. Бывшие советские республики в Прибалтике, а также Молдавия находятся в особенно опасном положении. Как Запад намерен обуздать эту явную политику великодержавия, в настоящее время совершенно неясно, тем более что США хотели бы сократить свое участие в НАТО, а западноевропейские армии ослаблены.

Военное строительство имеет решающее значение

На этом фоне реальный мир кажется недостижимым. Это не исключает возможности того, что в этом году дипломатические усилия активизируются и западные политики хотя бы создадут видимость мирного урегулирования. Решающим фактором являются события на фронте. Прекращение огня станет более вероятным, если Россия поймет, что не сможет добиться своих целей с помощью военной силы. Однако, учитывая слабость Украины на многих участках фронта, это потребует значительного увеличения военной помощи со стороны Запада, на что в настоящее время отсутствует политическая воля.

Поэтому в реальности следует ожидать развития двух сценариев, оба из которых будут плохими для безопасности Европы. Один из них — псевдомир, при котором обе воюющие стороны согласятся на шаткое прекращение огня, но большинство оставшихся вопросов так и останутся нерешенными. Другой вариант — продолжение СВО России, которая будет сопровождаться бесполезной дипломатической суетой и все большим ослаблением Украины.

Нельзя исключать и более позитивных сценариев, например, серьезного экономического кризиса в России, который заставит режим Путина пересмотреть свои стратегические приоритеты. Но пока что это всего лишь желания Запада.