Войти
РИА Новости

Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав

342
0
0
Базовый тральщик "Ядрин" на учениях Северного флота в Баренцевом море
Базовый тральщик "Ядрин" на учениях Северного флота в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

РАН: Россия занимает третье место по индексу ВМФ вслед за США и Китаем

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия занимает третье место среди ведущих военно-морских держав по индексу военно-морского флота (ИВФ) вслед за США и Китаем, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года.

Анализ "Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН" продолжает серию ежегодных оценок морских потенциалов 100 стран, публикация которых началась еще в 2021 году.

"Безусловным лидером являются США (…) Эта страна сохраняет за собой первое место в данной сфере уже более 75 лет. На её долю приходится 30% военно-морского потенциала мира. Следующий за ними Китай (14,2%) (…) занимает 2-е место. Замыкающая тройку лидеров - Россия (7,6%)", - говорится в анализе ИМЭМО РАН.

В данной работе термин ВМФ не означает организацию с таким названием, а подразумевает совокупность сил и средств, способных вести войну на море, не зависимо от их ведомственной принадлежности. Приведённый здесь анализ военных флотов не следует интерпретировать как оценку боевой эффективности конкретного ВМФ, то есть количественно выраженную способность победить конкретного противника. Индекс военно-морского флота (ИВФ) в данном исследовании отражает только видимую способность военно-морского флота страны вести войну на море, исходя из имеющейся у него материальной базы.

По итогам прошлого года в десятке крупнейших обладателей ВМФ произошли перемены. Если первые четырем места остались без изменений (на четвертом месте Япония – ред.), то ниже, Южная Корея поднялась с 7-го на 5-е, КНДР с 8-го на 7-е, а Индия опустилась с 5-го на 8-е. Свои места сохранили Великобритания (6-е) и Франция (9-е). При этом Турция вытеснила с 10-го места Италию. В ИВФ-24 показатель Китая снова вернулся к росту, хотя и небольшому, достигнув 198 104 баллов (в ИВФ-23 было 197 508).

Индекс США после роста в прошлом периоде вернулся к многолетнему понижательному тренду, составив 419 746 балла (в ИВФ-23 было 434 625). Индекс России вырос с 103 865 баллов до 106 195, несмотря на списание большого тоннажа в атомном подводном флоте. В топ-10 наиболее заметно индекс вырос у Турции (на 21,9%), Южной Кореи (21,5%) и Японии (7,6%). Тогда как падение индекса у Индии составило 16,6%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Италия
Китай
КНДР
Россия
США
Турция
Франция
Южная Корея
Япония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 10:51
  • 121
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 14.01 09:33
  • 6971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.
  • 14.01 02:49
  • 4
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 14.01 02:07
  • 2
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 13.01 21:21
  • 0
Провал планов Запада на Украине очевиден. Что дальше?
  • 13.01 19:08
  • 1453
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.01 14:24
  • 0
Арсенал надежды
  • 13.01 12:49
  • 1
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
  • 13.01 12:37
  • 1
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»
  • 12.01 23:37
  • 4
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 12.01 10:00
  • 9
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 11.01 09:47
  • 1
Военная приемка. «Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой»