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Вестник Мордовии

Высокая огневая мощь: сразу 4 пулемета установили на багги на базе "Тигра"

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Для проведения различных высокомобильных действий российская промышленность в разное время разрабатывала и выпускала несколько автомобилей типа багги. Одним из наиболее интересных образцов является версия, созданная на шасси известного отечественного бронеавтомобиля "Тигр".

Эта машина с колесной формулой 4х4 интересна тем, что на неё предусматривалась установка сразу трех 7,62-мм пулеметов "Печенег", крупнокалиберного 12,7-мм "Корда" (или НСВ "Утес").

Также в распоряжении бойцов было несколько противотанковых РПГ-26, и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-С" ( "Верба").

Высокая подвижность багги массой 5500 кг, обеспечивалась 240-сильным двигателем. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч. Запас хода - 1000 км.

Грузоподъемность - 1500 кг. Длина - 5700 мм, ширина - 2330 мм, высота - 2100 мм. Дорожный просвет - 400 мм.

Высота вертикальной стенки, преодолеваемой автомобилем, - 1,2 м. Число посадочных мест: 4-5.

Бронемашина демонстрировалась на военно-техническом форуме "Армия".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Продукция
Печенег
Система поражения "Ратник"
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