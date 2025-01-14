Румынский рубеж: что войска НАТО собираются отработать на учениях Steadfast Dart 2025

После провала на Украине Североатлантический альянс пытается создать новую стратегическую конфигурацию для сдерживания России, считают эксперты

В ходе учений НАТО Steadfast Dart 2025, стартующих сегодня на полигонах Румынии, будет отрабатываться развертывание новых сил реагирования. Их задача — быстро укрепить восточный фланг альянса. В маневрах примут участие около 10 тыс. военных из девяти стран — членов НАТО, 17 военно-морских средств, более 20 самолетов и 1,5 тыс. единиц техники. Румыния была выбрана из-за ситуации, которая складывается сегодня в Молдавии и Приднестровье и заставляет коллективный Запад думать об усилении этого фланга, считают военные эксперты. Какие маневры будут отрабатывать солдаты альянса и какие страны примут в них участие — в материале «Известий».

Цель учений НАТО Steadfast Dart 2025

Масштабные учения НАТО Steadfast Dart 2025 будут проходить до 26 февраля, говорится в сообщении пресс-службы альянса. Действия развернутся на семи полигонах Румынии.

Цель маневров — проверка «возможностей и процедуры развертывания, а также оперативной совместимости между странами, предоставляющими войска и принимающими их».

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Так, участие в них примут около 10 тыс. солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев из девяти стран — членов альянса: Болгарии, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Румынии, Словении, Турции и Франции. А также будет использовано 17 военно-морских средств, включая десантные корабли, фрегаты, корабли противоминной обороны, эсминцы и подводные лодки; более 20 самолетов, в том числе EF-2000, F-16, AV-8B HARRIER, A400; более 1,5 тыс. единиц военной техники, включая танки, ракетные установки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Во время учений предполагается отработать развертывание новых Сил реагирования НАТО (Allied Reaction Force), задача которых — «быстро укрепить восточный фланг» альянса. Это будет первая их тренировка после создания 1 июля 2024 года. Сценарий имитирует возникновение «конфликта с почти равным противником».

По замыслу штаба Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, это должно показать, что ARF способны к «сложным операциям на расстоянии в тысячи километров в Восточной Европе и в любых условиях».

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Возглавит Steadfast Dart 2025 Великобритания. Подчеркивается, что «эти важные учения продемонстрируют готовность, возможности и приверженность альянса защите каждой пяди территории НАТО».

Почему для учений выбрана Румыния

По мнению экспертов, фронт на Украине начал сыпаться, и в НАТО это понимают. Поэтому они пытаются создать восточный вал на более удаленных рубежах от России.

— Скорее всего, по их плану, он будет проходить через Румынию, Молдавию и Польшу, — предположил председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов. — Все учения Североатлантического альянса, которые проводятся в последние годы, особенно после начала специальной военной операции, носят весьма прикладной характер и с четко очерченным противником. Это Российская Федерация, разумеется.

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По его словам, из боевых действий в зоне СВО в альянсе делают определенные выводы и вносят корректировки в сценарии своих учений. В частности, добавляют использование беспилотной авиации и делают больший упор на штурмовые действия.

— Выбор Румынии понятен, — уточнил эксперт. — Она действительно является опорным хабом НАТО на южном рубеже. Ситуация, которая складывается сегодня в Молдавии и Приднестровье, заставляет коллективный Запад усилить этот фланг. Они понимают, что там возможна новая точка напряжения после Украины. Также в Румынии присутствует достаточно большое количество натовских баз.

С тем, что в Молдавии ситуация сейчас нестабильна, согласен и военный эксперт Виктор Литовкин.

— НАТО может ввести свои войска, что создает для нас определенные риски, — отметил он. — Сейчас в Черном море находятся только румынские и болгарские корабли. Турция не пропускает другие туда, перекрыв Босфор и Дарданеллы. Поэтому учения будут проходить в основном на земле.

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Но однозначно они будут направлены против России. У НАТО принцип такой — сдерживать нас, подвел итог эксперт.

Какие еще учения пройдут в Румынии в 2025 году

Учения Steadfast Dart 2025 не единственные, которые пройдут в этом году на территории Румынии. В апреле–мае штаб ВМС проведет Sea Shield 2025, на которых планируется отработать восстановление контроля над морскими коммуникациями.

В прошлом году в этих маневрах было задействовано более 2,2 тыс. военнослужащих, 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 13 стран — членов Североатлантического альянса, а именно: Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Великобритании, Молдавии, Королевства Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, США и Румынии.

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Проходили они тогда в Черном море, в прибрежной зоне, на реке и в дельте Дуная. Военных готовили к борьбе с незаконными действиями на море и реках, к морскому и речному патрулированию, поискам и спасению, оказанию помощи терпящим бедствие судам и обеспечению безопасности критической инфраструктуры.

Юлия Леонова

Андрей Федоров