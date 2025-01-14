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ТАСС

Писториус сообщил о подготовке МО ФРГ нового пакета помощи Украине

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: EPA-EFE/ CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его ведомство подготовило новый пакет военной помощи Украине, но опроверг информацию журнала Der Spiegel о том, что канцлер Олаф Шольц его якобы блокирует.

"Блокирования нет", - заявил он газете Der Tagesspiegel. "Мы подготовили в министерстве обороны новый пакет помощи Украине", - отметил глава ведомства. Он утверждал, что в правительстве ФРГ просто еще не завершен процесс согласования.

"Сейчас должно быть принято по этому вопросу политическое решение. Как только все вопросы будут прояснены, я рассчитываю на соответствующее решение", - сказал Писториус.

Публикация в Der Spiegel

Ранее на этой неделе Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Шольц блокирует выделение Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро, который продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Писториус. По информации издания, министры хотели бы предоставить новую помощь до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля.

В подготовленный экспертами Минобороны список вооружений вошли еще 3 системы ПВО IRIS-T, включая снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Предполагалось провести через бюджетный комитет Бундестага 3 млрд евро как дополнительные расходы. Ранее правительство ФРГ уже использовало такую лазейку для предоставления помощи Киеву. Бербок и Писториус намеревались сигнализировать о том, что Германия не ослабит усилия по поддержке Украины на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.

Однако Ведомство федерального канцлера якобы неофициально дало понять, что не одобрит дополнительный пакет военной помощи. Там, по данным журнала, обосновали свою позицию тем, что не хотят ставить новое правительство ФРГ перед свершившимся фактом, а также указали на то, что у Германии еще достаточно средств для финансирования поставок оружия Киеву. Бюджет на 2025 год предусматривает на эти цели около 4 млрд евро. Кроме того, в ведомстве Шольца напомнили о решении Группы семи предоставить Украине кредит за счет доходов от замороженных российских активов. Как отмечает Der Spiegel, в Социал-демократической партии Германии считают, что Шольц просто не намерен в разгар предвыборной гонки объявлять о новой помощи Киеву.

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. К настоящему времени она выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около 4 млрд евро, что вдвое меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом. 

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