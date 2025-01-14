ВСУ показали сброс штурмовиками Су-25 управляемых бомб Hammer

Источник изображения: topwar.ru

На днях ВСУ опубликовали кадры работы штурмовиков Су-25, на которых показан сброс французских управляемых бомб Hammer.

Это первый в истории полёт этой советской модели с высокоточным западным вооружением

- говорится в издании Flug Revue.

Источник изображения: topwar.ru

AASM Hammer представляет собой управляемую планирующую бомбу. Для её наведения на объекты поражения используются три различных комплекта – лазерная система целеуказания, GPS или ИНС. Как утверждает разработчик, минимальная дальность полёта бомб составляет 14,5 км даже при запуске с малой высоты, но диапазон действия может быть увеличен до более чем 70 км с помощью дополнительного ракетного двигателя. Масса бомб колеблется от 125 до 1000 кг.

Источник изображения: topwar.ru

Они выпускаются французским концерном Safran и используются, в частности, на истребителях Rafale и Mirage 2000D, впервые поступив на вооружение в 2007 году. Париж ранее обязался поставлять Киеву до 50 высокоточных бомб ежемесячно. При этом они берутся из старых запасов, однако Франция озвучивала планы дополнительного производства.

Как указывается в издании, ВСУ впервые начали применять Hammer с истребителей МиГ-29. Для их использования требуется установка специального пилона:

Теперь настала очередь Су-25, поскольку, у ВСУ, вероятно, закончились неуправляемые боеприпасы, использовавшиеся ранее этими штурмовиками.