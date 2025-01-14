«Охотник за танками»: Турция показала поражения условной цели ракетой L-UMTAS с БПЛА Anka

Источник изображения: topwar.ru

Турецкий беспилотник Anka, позиционируемый разработчиком – концерном TUSAS – как «охотник за танками», провёл стрельбы управляемой ракетой L-UMTAS, предназначенной главным образом для поражения бронетехники. Уничтожение условной цели было показано на соответствующих кадрах.

Пополнение арсенала этого БПЛА новым средством поражения значительно расширяет его ударные возможности

- заявил разработчик новой ПТУР – компания Roketsan.

Источник изображения: topwar.ru

L-UMTAS («противотанковый ракетный комплекс дальнего действия с лазерным наведением») – это один из последних продуктов турецкой оборонки. Она предназначена для поражения стационарных и мобильных объектов, в частности бронетехники, бункеров и личного состава. ПТУР оборудована полуактивной системой лазерного наведения, обеспечивающей целеуказание как до, так и после запуска, и может работать в любое время суток.

Источник изображения: topwar.ru

Дальность действия 160-мм ракеты весом 37,5 кг составляет до 8 км, длина – 1,8 м. Она оснащена тандемной боеголовкой с осколочно-фугасной и бронебойной БЧ, и, как утверждает производитель, нечувствительна к огню из стрелкового оружия.

Источник изображения: topwar.ru

В качестве носителей ПТУР могут выступать БПЛА, ударные вертолёты, лёгкие штурмовики, наземная техника и морские платформы.