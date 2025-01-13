Украина подорвала один из своих “Абрамсов” (Forbes, США)

Forbes: ВСУ подорвали свой брошенный танк, чтобы он не достался русским

В Курской области ВСУ подорвали ударом беспилотника собственный танк "Абрамс", пишет Forbes. Машина была ранее подбита и брошена — видимо, "хозяева" решили уничтожить ее, чтобы она не досталась россиянам. А "Абрамсов" Украине не жалко: скоро Австралия отгрузит новые.

Удар беспилотника по обездвиженному танку мог быть нанесен с тем, чтобы он не попал в руки России.

Почему украинские спецподразделения на прошлой неделе взорвали один из немногих уцелевших в ВСУ танков модели M-1 “Абрамс” американского производства? Возможно, они пытались не допустить, чтобы он попал в руки России.

5 января мощные российские силы, насчитывающие около 50 единиц бронетехники (как сообщается, из 155-й и 810-й бригад морской пехоты и 106-й воздушно-десантной дивизии), атаковали украинские позиции вдоль западного края плацдарма ВСУ в Курской области, захваченного в августе.

Российское нападение могло быть попыткой сорвать одновременное украинское наступление, начавшееся всего в нескольких километрах к востоку примерно в то же время.

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В ходе завязавшихся боев группа беспилотников украинского спецназа поразила один из М-1 47-й механизированной бригады ВСУ. Гуляющая в соцсетях нарезка ударов четко показывает, как начиненный взрывчаткой беспилотник летит к неподвижному и заброшенному “Абрамсу” на заснеженной дороге в Курской области.

В 2023 году США пожертвовали Украине 31 69-тонный четырехместный M-1. За полтора года тяжелых боев 47-я механизированная бригада — единственный пользователь высокотехнологичных “Абрамсов” в рядах ВСУ — потеряла не менее девяти танков (а возможно до 17).

Точный подсчет потерь M-1 зависит от того, смогут ли украинские инженеры восстановить подбитые танки, ставшие непригодными для использования из-за мин, беспилотников или ракет, но не полностью уничтоженные. Когда поврежденный танк невозможно отбуксировать (как правило потому, что это слишком опасно), украинцы часто бьют по машине сами, чтобы не дать русским захватить ее целой.

По-видимому, именно это и произошло 5 января в ходе российского наступления. 47-я механизированная бригада ВСУ могла бросить один из примерно десятка действующих М-1 в ходе боев 5 января. Возможно, что танк подбили и бросили еще на более раннем этапе боев под Курском. Однако местность слишком хорошо простреливалась, поэтому украинские инженеры не смогли его отбуксировать для ремонта.

Есть фотография М-1, брошенного 47-й механизированной еще 11 декабря или около того. Похоже, что местность на фотографии совпадает со снимком с беспилотника за мгновение до того, как он нанес удар по “Абрамсу” 5 января.

Возможно, украинские операторы, чьи крошечные беспилотники роились над российской штурмовой колонной на прошлой неделе, наконец решили, что пришло время взорвать брошенный танк, который простоял там почти месяц, как заманчивый, но недостижимый трофей для обеих армий под Курском.

Для Украины потеря еще одного М-1 уже не так остра, как всего несколько месяцев назад. США отказались пожертвовать Украине дополнительные “Абрамсы”, даже имея на хранении тысячи единиц, однако теперь основным источником M-1 станет Австралия.

Австралийская армия недавно списала старые “Абрамсы”, заменив их более новыми. Канберра пообещала 49 списанных танков для военной кампании Украины еще в октябре, и первые из них могут начать прибывать в любое время — хоть сейчас.

Автор: Дэвид Экс (David Axe).