ВСУ приобрели первые бронеавтомобили Inguar-3

Источник изображения: topwar.ru

Украинская компания Inguar Defense сообщила, что бронеавтомобиль Inguar-3 класса MRAP прошёл испытания и был приобретён двумя заказчиками из ВСУ.

Как утверждает разработчик, данная машина создаётся «с нуля», без использования имеющихся в продаже компонентов. В течение 2024 года прототип успешно прошёл тщательные испытания в тяжёлых условиях, преодолев в общей сложности около 10 тыс. км. Первые экземпляры техники должны появиться на фронте во втором квартале 2025 года.

По словам производителя, броня Inguar-3 защищает экипаж от бронебойных пуль от патронов кал. 7,62×51 мм и 8 кг ВВ. Также имеется дополнительная защита моторного отсека от осколков.

Источник изображения: topwar.ru

Машина оснащена двигателем Deutz 356 л.с. и АКП Allison. Кабина, изготовленная из броневой стали и алюминия, оборудована взрывозащищёнными сиденьями, системами пожаротушения и специальными воздушными фильтрами для защиты от химических атак.

Источник изображения: topwar.ru

Экипаж представлен 2 чел., а в версии транспортёра пехоты Inguar-3 может взять на борт ещё 8 десантников. Изделие в состоянии нести вооружение различного типа: от пулемётов кал. 12,7 или 14,5 мм, размещенных на туреле, до 30-мм пушек, расположенных в башне. При этом заявляется о возможности создания различных специализированных версий, в том числе истребителя танков с ПТУР Brimstone-3.