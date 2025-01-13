В команде Трампа назвали нереалистичным вытеснение РФ с экс-территорий Украины

Будущий помощник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что Дональд Трамп "признал эту реальность"

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что полное вытеснение России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.

"Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы выдворим всех россиян с каждого сантиметра украинской земли. Даже Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность", - отметил Уолтц.

По его словам, необходимо сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. "Давайте двигаться вперед. Как нам прекратить этот конфликт и не допустить его дальнейшей эскалации, которая может втянуть весь мир?" - добавил он, выразив обеспокоенность возможным расширением конфликта, включая вовлечение других стран, таких как Южная Корея и КНДР.

Уолтц подчеркнул, что первоочередным шагом должно стать установление режима прекращения огня, который откроет путь к переговорному процессу и поиску долгосрочного решения.

14 июня 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод украинских ВС из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.

8 декабря прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия открыта для переговоров по Украине, а для выхода на мирную траекторию Владимиру Зеленскому достаточно отменить свой декрет о запрете на контакты с российским руководством и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле.