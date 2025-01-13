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ТАСС

Команда Трампа настаивает на снижении призывного возраста на Украине до 18 лет

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Andrii Marienko

Будущий помощник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что Киев испытывает "настоящие проблемы с живой силой"

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Будущая американская администрация избранного президента Дональда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала ABC будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его утверждению, будущая администрация рассчитывает на "стабилизацию положения дел на фронте", при этом Киев испытывает "настоящие проблемы с живой силой". "Призывной возраст там сейчас составляет 26, а не 18 лет. Мне кажется, что не многие это понимают", - отметил Уолтц.

"Мы хотим, чтобы проблемы с живой силой были решены. Речь здесь идет не только об оружии, боеприпасах и выписывании дополнительных чеков. Линия фронта должна быть стабилизирована, чтобы мы могли вступить в те или иные договоренности", - утверждал представитель будущей администрации.

Сейчас на Украине мобилизации подлежат мужчины с 25 до 60 лет. В 2024 году возраст мобилизации уже один раз снижался - до апреля прошлого года мобилизовать могли только с 27 лет. Несмотря на это, ВСУ продолжают испытывать серьезный дефицит личного состава.

14 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. 

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