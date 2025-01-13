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Военное обозрение

Rheinmetall: ВСУ получили первую БМП KF-41 Lynx

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Источник изображения: topwar.ru

Rheinmetall является одним из основных поставщиков матчасти для киевского режима, занимаясь главным образом восстановлением боевой техники для его нужд. Однако в планах этого немецкого концерна значится совершенно другой уровень вовлечения в конфликт, сулящий гораздо большие дивиденды от войны, а именно массовое производство новых БМП KF-41 Lynx.

Как ранее отмечали в руководстве компании, Rheinmetall собирается открыть на Украине завод, на котором будут выпускаться 400 единиц KF-41 ежегодно. Речь, вероятнее всего, идёт о сборке БМП из поставляемых из Германии машинокомплектов. Ранее, в декабре 2023 года, аналогичное производство KF-41 началось на территории Венгрии.

Как на днях заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, ВСУ в конце декабря получили для проведения оценки первую БМП KF-41, выпущенную немецким подразделением Unterlüß. При этом изготовление этих машин на Украине планируется наладить в ближайшем будущем.

Источник изображения: topwar.ru

KF-41 Lynx, обладающий массой до 44 тонн, вооружён 30/35-мм пушкой, размещённой на башне Lance 2.0, спаренным 7,62-мм пулемётом, ПТУР Spike LR2, дымовым гранатомётом. Машина может перевозить 11 военнослужащих, в том числе 8 десантников.

Данная БМП представляет собой новейшую разработку немецкого концерна и на данный момент состоит на вооружении только Венгрии. Как все передовые новинки западной оборонки в области бронетехники, KF-41 Lynx преподносится как «высокотехнологичный продукт, способный изменить поле боя». Но, разумеется, его «уникальность» обусловила высокую стоимость, из-за чего именно на эту модель делает ставку Rheinmetall, пытаясь освоить заказы для нужд ВСУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Украина
Продукция
Spike NLOS
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
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