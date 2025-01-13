Германия перебрасывает в Польшу комплексы Patriot для прикрытия от российских ракет логистического хаба в Жешуве

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Германия перебросит в Польшу и развернет два комплекса ПВО Patriot для защиты от возможных ударов российских ракет основного логистического хаба в Жешуве, через который идет вся западная помощь Украине. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Заявление о возможном развертывании германских зенитных ракетных комплексов для защиты Жешува было сделано Писториусом еще в конце ноября прошлого года, а окончательное решение по этому вопросу принято только на днях. Два комплекса ПВО MIM-104 Patriot и 200 солдат Бундесвера для их обслуживания прибудут в Польшу в конце января 2025 года и будут развернуты на территории аэропорта Жешув-Ясенка, выбранного Западом в качестве основного логистического хаба, через который проходит 90% военной помощи Запада.

Также немцы на целый год отправляют в Польшу Airbus A330 MRTT — многоцелевой заправщик, задачей которого будет дозаправка самолетов, прикрывающих польский аэродром.

Кроме немцев, Жешув также прикрывают и норвежцы, также развернувшие на его территории систему ПВО NASAMS. Но сделали это норвежцы раньше немцев, еще в декабре прошлого года. Еще Норвегия прислала в Польшу свои истребители F-35, задачей которых является охрана воздушного пространства НАТО от возможной агрессии со стороны России. Впрочем, в Польше эти самолеты пробудут недолго, весной их сменят истребители из другой страны.

Напомним, что аэродром Жешув-Ясенка выбран в качестве основного логистического хаба из-за своего удачного расположения. От него до границы Украины не больше ста километров.