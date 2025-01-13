Польша поддержала требование Дональда Трампа увеличить расходы НАТО до 5% ВВП (Financial Times, Великобритания)

FT: чтобы нарастить расходы на оборону, странам НАТО потребуется десятилетие

Варшава поддержала требование США к странам НАТО тратить 5% ВВП на оборону, пишет FT. Министр обороны признался: Польшей движет страх перед Россией. Однако отправлять миротворческий контингент на Украину страна не планирует.

Рафаэль Майндер

Варшава ближе всего к достижению новой цели, но отстающим потребуется десятилетие, заметил министр обороны Польши.

Варшава поддерживает требование Дональда Трампа к странам НАТО тратить 5% ВВП на оборону, даже если отстающим странам альянса потребуется десятилетие на достижение этой цели, заявил министр обороны Польши.

Владислав Косиняк-Камыш сказал The Financial Times, что его страна может стать “трансатлантическим звеном между задачей, поставленной президентом Трампом, и ее реализацией в Европе”. Изо всех членов НАТО Польша ближе всего к достижению новой цели. В этом году она выделила на оборону 4,7% ВВП — в процентном отношении больше всех остальных в военном альянсе под руководством США.

В преддверии своего возвращения в Белый дом в январе Трамп с новой силой надавил на союзников по НАТО, потребовав увеличить военные расходы. На данном этапе лишь 23 из 32 членов НАТО достигли установленного норматива расходов в 2%. Помимо прочих, в стане отстающих оказались Италия и Испания.

Косиняк-Камыш назвал новую цель “важным тревожным звоночком” для альянса.

“На то, чтобы достичь цели Трампа, потребуется целое десятилетие, но я думаю, что его не следует критиковать за далеко идущие цели. Потому что в противном случае страны так и будут спорить о том, нужны ли дополнительные расходы в принципе”, — сказал он.

После того как Россия в 2022 году ввела на Украину войска и начала спецоперацию, Польша удвоила расходы на оборону и заказала оружия (в основном американского и южнокорейского) на миллиарды долларов. Министр сказал, что у правительства не было иного выбора, учитывая близость России: “Мы многое купили, но наше положение на карте делает инвестиции и военные закупки жизненно необходимыми”.

Италия, чей премьер-министр Джорджа Мелони политически близка к новой администрации Трампа, не достигла даже действующей цели НАТО. Ее правительство признает необходимость тратить больше на оборону, но стеснено долговым бременем и потребностью обуздать государственные расходы. Рим призвал другие столицы ЕС исключить военные расходы из расчетов дефицита государственного бюджета, но его призыв был отвергнут.

По данным НАТО, последнее место по расходам на оборону занимает Испания, выделившая в 2024 году лишь 1,28% ВВП. Отбиваясь от критики, Мадрид парирует, что его армия щедро предоставляет войска и военную технику для миссий НАТО.

Однако уверения премьер-министра Педро Санчеса в том, что страна достигнет цели в 2% к 2029 году, не вполне убедительны. Смелые обещания лидера социалистов ограничены пацифистскими наклонностями его граждан: это следствие истории и наследие военной диктатуры. Даже консервативная оппозиция не горит желанием поддерживать более высокие расходы.

Варшава хочет воспользоваться начавшимся 1 января временным председательством Польши в ЕС сроком на полгода, чтобы убедить союзников потратить 100 миллиардов евро из следующего общего бюджета на оборону. Вскоре должны начаться переговоры о планировании семилетнего бюджета, который вступит в силу в 2028 году. В прошлом году Европейская комиссия предложила программу военной промышленности стоимостью в 1,5 миллиарда евро, которую Косиняк-Камыш назвал явно недостаточной.

“У ЕС есть возможность перераспределить деньги”, — подчеркнул министр и добавил, что его “приоритет” — продавить в ближайшие годы 100 миллиардов евро на оборону. Для этого планируется перенаправить неиспользованные средства из совместного фонда восстановления после пандемии размером в 800 миллиардов евро, чей срок действия истекает в следующем году.

Косиняк-Камыш в понедельник планирует представить планы Польши на встрече с коллегами из Германии, Франции, Италии и Великобритании в Варшаве.

“Если мы можем позволить себе влезть в долги ради восстановления после коронавируса, то мы наверняка найдем средства, чтобы защититься себя от войны, — сказал он. — Я знаю, что это мнение разделяют не все, но у Польши свой взгляд на вещи. Мы должны помнить, что даже некоторым крупным европейским странам свойственно ошибаться, в том числе в отношении России.

Косиняк-Камыш исключил отправку польских военнослужащих на Украину для соблюдения возможного прекращения огня. Трамп пообещал положить конец украинскому конфликту, но недавно сдвинул сроки с 24 часов после вступления в должность до нескольких месяцев.

“Когда появится мирный план, мы его обсудим, но приграничные государства не должны отправлять свои контингенты на Украину. Я считаю, в рамках НАТО должно быть более честное распределение бремени и более многосторонний подход”, — сказал Косиняк-Камыш.

В прошлом году министр иностранных дел Эстонии заявил The Financial Times, что обширная европейская коалиция, включая Великобританию, должна подготовиться к отправке войск на Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение по инициативе Трампа.

Хотя Польша — верная союзница Украины в защите от России, их отношения омрачены историческими обидами, экспортом дешевой сельскохозяйственной продукции и зреющим разочарованием украинцами, покинувшими родину.

“Разумеется, в польском обществе ощущается усталость, и это понятно, особенно когда люди видят, как молодые украинцы ездят на автомобилях последней модели или останавливаются в пятизвездочных отелях”, — сказал он.

Еще одним моментом трений стал недавний отказ Польши поставить Украине оставшиеся истребители МиГ-29: по словам Варшавы, они по-прежнему нужны ей ради собственной безопасности.

“С одной стороны, я понимаю президента Зеленского, потому что его задача — всегда требовать большего, — заключил Косиняк-Камыш. — Но я считаю, что он и вся Украина не должны забывать: когда другие помогали лишь касками, мы уже отправляли танки”.