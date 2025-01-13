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"В кризисной ситуации Трамп проявляет себя с самой отвратительной стороны"; три обозревателя о том, что ждет наш мир впереди (The New York Times, США)

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Избранный президент Дональд Трамп выступает перед представителями Республиканской партии на конференции Палаты представителей 13 ноября 2024 года
Избранный президент Дональд Трамп выступает перед представителями Республиканской партии на конференции Палаты представителей 13 ноября 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Allison Robbert/Pool via AP, File

Чтобы выполнить свое обещание о "немедленном мире", Трампу придется как-то уговорить Украину смириться с поражением, пишет The New York Times. Эксперты газеты считают, что новоизбранный президент погрязнет в "плохих" сделках, в том числе имея в виду Иран и Украину.

Дэвид Френч (David French)

Лидия Полгрин (Lydia Polgreen)

Брет Стивенс (Bret Stephens)

Заместитель редактора рубрики "Мнения" Патрик Хили (Patrick Healy) провел в онлайне беседу с обозревателями New York Times Дэвидом Френчем, Лидией Полгрин и Бретом Стивенсом о главных рисках и вызовах, которые ждут Америку в нашем сегодняшнем мире, а также о руководстве президента Байдена и избранного президента Дональда Трампа.

Патрик Хили: Президент Байден вот-вот передаст руководство национальной безопасностью и внешней политикой Дональду Трампу, и избранный президент уже размышляет о том, как он посредством военной силы захватит Гренландию и Панамский канал. У Трампа свои представления о месте Америки в мире, и именно с этого я хочу начать.

Новый год начался с теракта в Новом Орлеане, где бывший военный с флагом ИГИЛ* протаранил толпу людей на пикапе. В Газе остаются заложники и продолжаются военные действия. А Украина попыталась провести новое наступление в Курской области. Команда Байдена пытается показать, что мир сейчас безопаснее, чем когда президент занял свою должность. А Трамп считает, что мир в состоянии хаоса, и обещает установить мир и порядок, одновременно выступая с многочисленными угрозами в адрес других стран. Начнем с основополагающего вопроса. Как вы считаете: Америка сегодня сильнее, безопаснее и защищеннее, чем четыре года тому назад?

Брет Стивенс: Вина лежит не только на администрации Байдена, однако трудно утверждать, что мир за четыре года правления Байдена стал безопаснее. Иран, Китай, Россия и Северная Корея сформировали новую ось репрессий и наладили сотрудничество на таком уровне, который несколько лет назад трудно было себе представить. У НАТО появилась пара новых членов, и блок сегодня чуть больше тратит на оборону. Но вооруженный конфликт на Украине идет не очень хорошо, отчасти, потому что администрация не захотела поставлять туда необходимое оружие в нужное время. Угрожающие действия Китая в отношении Тайваня и в Южно-Китайском море усиливаются. Не исключено возрождение исламского терроризма. Единственное светлое пятно — это ослабление Ирана и его марионеток в последние несколько месяцев. Но это сделала не администрация, а вооруженные силы Израиля, добивающиеся больших успехов — причем зачастую вопреки противодействию Байдена.

Лидия Полгрин: Что меня поражает в действиях администрации Байдена и в нынешней эпохе, так это элемент внезапности и кажущейся неготовности. Был вывод войск из Афганистана, серьезно ослабивший Байдена. Но мне также вспоминается заявление советника по национальной безопасности Джейка Салливана о "более спокойном" Ближнем Востоке, которое он сделал буквально за неделю до событий 7 октября, а также полная неспособность администрации повлиять на Биньямина Нетаньяху, начавшего войну в Газе. А сейчас мы стали свидетелями новых внезапных событий — невероятно быстрого краха режима Асада в Сирии. Наверное, лучший способ обрести силу и добиться безопасности — это предвидеть мировые события, влиять на них и формировать их в интересах США. Но по всем этим направлениям, как мне кажется, мы эти четыре года действовали довольно паршиво.

Стивенс: Лидия сделала важное замечание о постоянной неготовности администрации. Я тоже писал об этом в своей последней статье. Байден заверял, что талибы** не смогут быстро захватить Афганистан. А в 2021 году он утверждал, что рост миграции через южную границу носит сезонный характер. Именно такие аналитические ошибки в конечном итоге стоили ему президентского кресла.

Хочу поговорить о вызовах и возможностях команды Трампа во внешней политике и в национальной безопасности. Вы можете со мной не согласиться, но избранный президент Трамп, судя по всему, порождает надежду на то, что добьется немедленного освобождения заложников в Газе и заставит Путина с Владимиром Зеленским заключить сделку о будущем Украины. Тогда для начала вопрос: что вам нравится, и что не нравится в подходах Трампа к международным делам во второй срок?

Френч: Мне нравится жесткая линия команды Трампа в отношении Ирана. У Трампа есть тенденция льстить диктаторам из России, Северной Кореи и Китая, однако против Ирана он держится твердо. Убийство начальника иранской спецслужбы Касема Сулеймани стало одним из самых значительных достижений Трампа в области национальной безопасности.

Что не нравится? Об этом говорить легко, начиная с Украины. Непонятно, как он сумеет добиться чего-то похожего на немедленный мир, если не уговорит каким-то образом Украину смириться с поражением. Россия добивается успехов на поле боя, и неясно, готов ли Путин пойти хоть на одну значительную уступку ради достижения мира. А еще меня очень сильно тревожит отношение Трампа к Китаю. Показательны его кульбиты с запретом TikTok. Сначала он проводил разумную и расчетливую политику, а сейчас дошел до наивного признания китайского влияния. Похоже, это в значительной мере определяется его чисто политическими своекорыстными интересами.

Стивенс: Я согласен с Дэвидом. Трамп никогда не был мастером заключения сделок, каким он себя представляет. И существует реальная опасность, что он погрязнет в этих сделках, включая плохую ядерную сделку с Ираном и плохую сделку о прекращении огня на Украине. Это понравится изоляционистам из числа его избирателей, но это плохо для американских интересов и еще хуже для наших союзников. Самолюбование — плохая основа для внешней политики, не говоря уже о жизни.

Хили: Думаю, именно такой нарциссизм заставляет Трампа разглагольствовать о Гренландии и о Панамском канале. Ему нравится видеть в себе всемогущего лидера, который мыслит широко и масштабно, а такие люди как Байден кажутся ему номинальными руководителями, не знающими, как распорядиться властью.

Стивенс: У Трампа есть четыре потенциальных преимущества перед Байденом. Во-первых, наши враги боятся его больше, чем Байдена, который действовал крайне осторожно и зачастую медленно. Это долгосрочное преимущество, и доказательство тому — убийство Сулеймани. Иранцы не знают, где проходят красные линии Трампа. Во-вторых, ему чужда идеология, а это значит, что когда Трампу недостает последовательности, он компенсирует это прагматизмом. В-третьих, его скептическое отношение к нашим давним альянсам и его угрозы выйти из НАТО помогают добиться нужного и запланированного эффекта, потому что наши союзники реально начинают вносить справедливую долю на нужды обороны. В-четвертых, он признает необходимость тратить на оборону намного больше.

Полгрин: Хотелось бы, чтобы кто-то дал определение подходу Трампа. Существует ли доктрина Трампа? Те, кто пытается храбриться, могут назвать такую доктрину "мир посредством силы". Но мне кажется, Трамп часто путает то, что ему нравится, и чем он восхищается, с основными интересами Америки, ведь сильные личности часто поступают по-диктаторски. В таком подходе налицо глубокое самолюбование. Думает ли этот человек о чем-то другом, кроме того, чтобы казаться крутым?

Ему нравится заключать "крупные" сделки типа Авраамовых соглашений (даже если он не так силен в этом деле, как ему кажется, что отметил Брет). При этом он одним глазом смотрит в книги по истории (ведь перенес же он американское посольство в Иерусалим), а себя считает преобразователем, способным, скажем, склонить Путина и Ким Чен Ына к продуктивным отношениям с США (чего не произошло). Но по поводу твоего тезиса, Лидия, я думаю, у него нет связной и последовательной доктрины, и он просто дефилирует по мировой сцене, демонстрируя самоуверенность, лицемерие и инстинктивное стремление азартного игрока блефовать. Все это можно назвать одной фразой: "Готовьтесь к последствиям!"

Полгрин: Одно из самых точных мерил власти — это способность уходить от ответственности за лицемерие. И здесь Трамп большой мастер. Он умеет объяснять события к собственной выгоде. Достаточно вспомнить, как он поставил с ног на голову всю эту повествовательную линию о событиях 6 января. Это может дать результат, когда речь идет о слабо информированных американских избирателях. Но я, как Дэвид и Брет, с большим сомнением отношусь к тому, что он пройдет проверку, разговаривая с такими людьми как Си Цзиньпин или Путин. Вполне понятно, что он готов променять долгосрочные интересы на краткосрочные политические "победы", начиная с Украины и заканчивая другими местами.

Вы можете назвать один или два самых серьезных вызова, с которыми столкнется Трамп, пытаясь сделать Америку сильной, безопасной и защищенной во внешнем мире? А потом поговорим о возможностях.

Полгрин: Прошлой осенью я писала о саммите БРИКС в России и о тех огромных возможностях, которые упускали некоторые американские президенты, когда у них появлялся шанс возглавить процесс перестройки международной системы с включением в нее усиливающихся держав. Старая система в меняющемся мире определенно распадалась, и у США был шанс сформировать новую систему под своим руководством. Думаю, Трамп станет последним гвоздем, забитым в крышку гроба американских усилий по включению развивающихся держав в более справедливый, равноправный, основанный на правилах порядок. В балканизированной многополярной системе возникают огромные опасности для ослабленной Америки. В ней Соединенные Штаты будут просто одним из многих игроков, борющихся за влияние.

Небольшой блиц. Как вы считаете, каким будет самое важное воздействие Трампа на международные отношения или на национальную безопасность в 2025 году?

Френч: Меня больше всего интересуют ближайшие последствия на полях сражений Ближнего Востока и Украины. Мы увидим два очень разных подхода к американским союзникам. Израиль получит больше свободы действий, а Украине сузят выбор до точки стратегического кризиса.

Полгрин: С учетом ситуации в мире и важной роли ФБР в расследовании и предотвращении терактов, надо беспокоиться о том, что Кэш Патель (назначен на должность директора Федерального бюро расследований — прим. ИноСМИ) уничтожит бюро своей охотой на ведьм.

Стивенс: Израиль победит в своих войнах с благословения и с материальной поддержкой Трампа. Лидеры ХАМАС в Газе будут уничтожены или покинут ее. "Хезболла" не сможет восстановиться и перевооружиться, чтобы угрожать соседям. Это хорошо для всех, не в последнюю очередь для простых палестинцев и ливанцев, страдающих при своих правителях-террористах. Будем надеяться, что в скором времени Иерусалим и Эр-Рияд смогут заключить мирное соглашение.

Последний вопрос. Многие мировые лидеры хотят знать, какой будет Америка при президенте Трампе следующие четыре года. Что бы вы им сказали?

Френч: Вторая победа Трампа должна стать сигналом для всего мира. Не думайте, что относительный изоляционизм Трампа — это временное явление, и что это скоро пройдет. Возможно, это предвестие глубоких перемен в американском характере. И если ваша стратегия международной стабильности строится с расчетом на американское лидерство, вам пора подумать о плане Б.

Полгрин: Когда у меня появляется возможность встретиться с мировыми лидерами, я стараюсь больше слушать и меньше говорить. Но сейчас возникает огромное всемирное недовольство американским лидерством, и я могу себе представить, как многие мировые лидеры испытывают чувство огромного облегчения от того, что США возглавляет человек, который не притворяется, а открыто показывает, что главное для него — своекорыстный интерес. Думаю, это не сулит ничего хорошего нам, простым людям, которым приходится жить в этом сложном и взаимосвязанном мире.

Стивенс: Пока рано впадать в отчаяние. Следующие четыре года будут неспокойными. Будет немало глупости, будет немало шумихи. Но мы живем в мире, где существующее положение дел дает сбои несколько лет, и некоторые перемены назрели уже давно. Давайте не будем списывать со счетов новую администрацию, которая пока даже не начала свою работу.

Дэвид Френч — обозреватель рубрики "Мнения". Пишет на темы права, культуры, религии и вооруженных конфликтов. Участвовал в операции "Иракская свобода", работал юристом по конституционному праву. Его новая книга называется "В единстве сила. Угроза американского сепаратизма и как восстановить нашу нацию" (Divided We Fall: America’s Secession Threat and How to Restore Our Nation).

Лидия Полгрин — обозреватель рубрики "Мнения", ведущая подкаста New York Times "Дело вкуса" (Matter of Opinion).

Брет Стивенс — обозреватель рубрики "Мнения". Пишет на темы внешней политики, внутренней политики и культуры.

*запрещенная в России террористическая группировка

**"Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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