Токио задействует космические грузовики для испытания систем перехвата ракет

Первый беспилотный грузовик HTV-X планируется запустить к МКС до марта 2026 года

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено использовать для испытания аппаратуры для фиксации запусков гиперзвуковых ракет новые беспилотные транспортные корабли HTV-X, которые разработаны для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). Их также предполагается задействовать в программе создания постоянной базы на орбите Луны, сообщает газета Nikkei.

Первый беспилотный грузовик HTV-X планируется запустить к МКС до марта 2026 года. После доставки грузов на Международную космическую станцию он будет еще примерно год вращаться вокруг Земли, испытывая установленную на нем инфракрасную аппаратуру для фиксации запусков и полетов гиперзвуковых боевых блоков.

Впоследствии этими сенсорами будут оснащены спутники-шпионы, которые сейчас разрабатываются в Японии в сотрудничестве с США. Нынешние системы слежения и перехвата, отмечает Nikkei, скорее всего не справятся с гиперзвуковым вооружением, которые, в отличие от обычных ракет, помимо высочайших скоростей, могут лететь очень низко и долго, резко меняя траекторию и высоту движения.

США, пишет газета, сейчас заняты созданием сети низкоорбитальных спутников, специально предназначенных для борьбы с гиперзвуковыми блоками. На контракты такого рода уже выделены, как сообщается, $1,3 млрд.