Как Россия создала "помехоустойчивый" беспилотник в стиле ретро (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: армия России начала применять БПЛА на оптоволоконном кабеле

В России нашли простое решение для борьбы с украинскими средствами РЭБ, пишет The Telegraph.Это беспилотники с оптоволоконным кабелем, на который не действуют глушилки. Россия имеет преимущество в их производстве и использовании на передовой.

Оружие, напоминающее игрушечный телефон, меняет характер боевых действий на Украине.

Беспилотник с жужжанием взмывает в небо, а за ним тянется нечто необычное: оптоволоконный кабель, едва заметный невооруженным глазом. Другой конец кабеля находится у оператора, который с помощью пульта дистанционного управления направляет FPV-дрон на цель — украинский БТР на обочине дороги. Такие оптоволоконные беспилотники являются новейшим примером использования низкотехнологичных решений для противодействия высокотехнологичным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на поле боя.

Сотни километров линии фронта на Украине покрыты невидимыми и практически непреодолимыми электромагнитными полями, которые создают помехи для беспилотников. В прошлом году начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль заявил на одном из мероприятий в Париже, что 75% российских и украинских беспилотников были выведены из строя с помощью радиопомех.

В связи с этим производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с обеих сторон вернулись к довольно примитивной технологии, напоминающей игрушечный телефон, сделанный из двух консервных банок, связанных между собой куском проволоки. Производители стали прикреплять катушки оптоволоконных кабелей к шасси беспилотников, которые становятся "помехоустойчивыми". Благодаря этому военные могут с помощью БПЛА определять обстановку на поле боя и наносить удары по противнику.

Украинские военные надеялись, что искусственный интеллект сможет заменить оператора-человека в нанесении ударов по целям. Однако в условиях нехватки времени противоборствующим сторонам российско-украинского конфликта пришлось пойти на более простой шаг, чтобы сохранить эффективность своих беспилотников.

Исполнительный директор компании стратегической разведки Sibylline Джастин Крамп утверждает: "Оптоволоконные беспилотники были разработаны Россией для борьбы с эффективными средствами РЭБ. Мы представляем себе беспилотник на конце троса, скрученного в большую катушку. Оптоволоконный кабель настолько легкий, что беспилотник несет его за собой, а значит, волокно ни за что не цепляется и не мешает движению".

Наличие кабеля между беспилотником и оператором означает, что глушилки РЭБ не могут влиять на стандартные радиочастоты, используемые для управления. По словам украинского оператора беспилотника Игоря Ю., "хотя эта технология не нова, она хорошо работает в настоящее время, особенно против эффективных средств радиоэлектронного противодействия противника. Несмотря на некоторые сложности в использовании, эти беспилотники необходимы для успешного выполнения особых задач".

Многие оптоволоконные дроны выглядят так же, как и другие действующие БПЛА. Это квадрокоптеры со взрывчаткой, вмонтированной между пропеллерами. Единственное отличие — это цилиндрический механизм намотки кабеля, который находится внизу беспилотника и служит для переноса оптоволоконной катушки.

"Российские войска всё чаще используют на Украине беспилотники с оптоволоконными кабелями", — сообщил в среду вашингтонский Институт по изучению войны (ISW). Это заявление появилось после того, как в одном из российских репортажей прозвучала жалоба, что при попытке продвижения ВСУ вглубь Курской области беспилотники "оказались на земле" из-за украинских средств РЭБ. "Наши беспилотники ничего не могли с этим поделать", — написал российский журналист о наступающих колоннах украинской бронетехники.

По данным Института по изучению войны, российские источники сообщили, что первые оптоволоконные беспилотники были официально приняты на вооружение российскими подразделениями в среду. Однако на поле боя их начали испытывать гораздо раньше.

Аналитики говорят, что Россия, скорее всего, имеет преимущество в производстве и использовании таких неуловимых для РЭБ беспилотников на передовой. Украинские производители стараются не отставать и начинают производить и испытывать свои собственные модели, чтобы преодолеть преимущество России в области РЭБ, включая методы глушения и взлома.

Более десятка оптоволоконных беспилотников были представлены на недавней демонстрации, организованной министерством обороны Украины. Начальник отдела беспилотных летательных аппаратов Управления оборонных инноваций Украины Евгений Ткаченко сказал: "Россия продолжает наращивать свои возможности в использовании технологий беспилотников с оптоволоконным управлением, поэтому важно нейтрализовать ее преимущества в этой области. Наши производители демонстрируют готовность быстро адаптироваться к современным вызовам военного времени и внедрять передовые разработки".

Однако это не так просто, как соединить вместе две пустые консервные банки. Механизм с проводом оказался сложной задачей для производителей. Провод, хоть и прочный, может запутаться в пропеллерах дрона.

Вторая проблема связана с дальностью полета. Чем длиннее кабель, тем тяжелее дрон, поэтому приходится уменьшать вес взрывчатого материала, чтобы это компенсировать. Один из украинских производителей, компания 3DTech, сообщила Forbes, что механизм намотки весит около 300 граммов, а 5 км кабелей — еще 1,25 кг, то есть общий вес взрывчатого вещества должен быть уменьшен почти на 3 кг.

Операторам беспилотников также приходится осваивать совершенно новые навыки по сравнению с теми, которые они приобрели за время боевых действий. Беспилотник со свисающим кабелем не самое совершенное устройство. Он может зацепиться за какое-либо препятствие из-за ряда внешних факторов, включая мастерство оператора и полет через густой лес. По данным Forbes, во время одного из тестовых полетов украинский оператор зацепил велосипедиста, который запутался в кабеле беспилотника. Хотя во избежание натяжения кабель разматывается по мере движения дрона, оптоволоконные провода могут легко порваться, если они зацепятся за препятствия, которые находятся между оператором и конечной целью.

По словам Джастина Крампа, "в мире эта система управления сравнительно редко применялась из-за ее недостатков, но, скорее всего, ей будут уделять всё больше внимания как с точки зрения эксплуатации, так и с точки зрения борьбы с ней".

Украинские военные говорят, что в оптоволоконные беспилотники легче попасть из стрелкового оружия, поскольку они не так маневренны, как беспроводные БПЛА. Один российский военный блогер предположил, что российским войскам вскоре придется защищаться от похожих украинских дронов.

Автор: Джо Барнс (Joe Barnes).