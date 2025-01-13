Иран представил новые типы барражирующих боеприпасов

На днях Иран представил две новые модели барражирующих боеприпасов Rezvan и Raad. Как указали в местном командовании, они предназначены для подразделений быстрого реагирования, в частности, работающих в горной местности.

Кадры, запечатлевшие новые типы беспилотных аппаратов, были показаны изданием Тasnim, в очередной раз демонстрируя, что Тегеран прочно занял место одного из мировых лидеров в области создания боевых дронов.

Дрон-камикадзе Rezvan запускается из транспортного контейнера цилиндрической формы. После вылета раскрывается Х-образное оперение. Аппарат имеет дальность действия 20 км и может оставаться в воздухе в течение 20 минут. За обнаружение целей и наведение на них отвечает оптоэлектронная система, расположенная в носовой части дрона. То есть поражение вражеских объектов теоретически может осуществляться в автоматическом режиме.

Иранский барражирующий боеприпас Rezvan. Источник: topwar.ru

Raad имеет схожую конструкцию, однако его крылья не обладают раскладывающейся конфигурацией. Это упрощает изделие и облегчает производство, но затрудняет транспортировку, так как Raad взлетает с пусковой установки обычного типа. Его наведение на цель осуществляется с помощью оптоволокна, то есть ведётся оператором в ручном режиме.