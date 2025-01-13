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ТАСС

На Украине рассчитывают на переговоры с РФ с легитимным президентом во главе

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Израильский общественный деятель Яков Кедми отметил, что США будут искать альтернативу Владимиру Зеленскому, которая придет к власти в результате выборов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Недавнее заявление Владимира Зеленского о готовности баллотироваться на новый срок свидетельствует о понимании украинской властью, что Россия готова вести переговоры только с легитимным главой государства. Такое мнение выразил израильский общественный деятель Яков Кедми в интервью порталу "Поглед Инфо".

"Идет серьезная возня о том, кто будет выдвигать свои кандидатуры на будущих выборах. <...> И, например, Зеленский или от его имени сказали, что он готов выставить свою кандидатуру на новый срок. <...> То есть начинают дискуссировать на Украине, вероятно, в свете заявления президента России, что Москва готова вести переговоры с легитимной законной властью", - заявил он.

Эксперт также добавил, что "Соединенные Штаты, которые и решают, кто будет управлять Украиной, придут к решению, что Зеленский это не лучшая фигура, и будут искать альтернативу, которая придет к власти в результате выборов".

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Парламентские и президентские выборы в стране не проводятся из-за военного положения. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

Россия готова подписать мирные соглашения с любыми легитимными властями на Украине, хоть с Зеленским, но нынешние киевские власти незаконны. "Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. Но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят, просто подписывать [мирные соглашения] мы можем только с теми, кто является легитимным", - считает Путин.

По его словам, легитимной является Верховная рада и ее председатель. "Он полностью под главой режима находится. Это чисто формальный юридический вопрос. Внутри могут организовать как хотят, но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документов, мы можем только с представителями легитимных органов власти, вот и все", - подытожил президент. 

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