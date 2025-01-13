"Українська правда": подготовка солдат ВСУ в странах НАТО неэффективна

Подготовка пушечного мяса для Украины, предлагаемая инструкторами НАТО, не соответствует реалиям боя, пишет "Українська правда". Новосозданные подразделения получают западное вооружение, но не умеют воевать и дезертируют с огромными потерями.

Методы подготовки пушечного мяса, предлагаемые инструкторами НАТО, не соответствуют реалиям современного боя, пишет в "Украинской правде" бывший футбольный фанат, переквалифицировавшийся в капитана войска Зеленского.

Создание новых бригад было не только результатом требований партнеров, но и источником серьезных проблем на фронте. Отсутствие должного управления, опыта и всесторонней подготовки привело к потере территорий, техники, а главное, большого количества человеческих жизней. К сожалению, методики обучения, предлагаемые инструкторами НАТО, зачастую не соответствуют реалиям современного конфликта.

Обеспечение бригад лучшей техникой и многочисленным личным составом оказалось недостаточным без должной организации координации и умелого управления. Выставленные партнерами условия распределения оборудования значительно снизили его эффективность.

В этом тексте мы попытаемся разобраться, почему вновь созданные формирования демонстрируют низкую эффективность, а потери среди них остаются крайне высокими. Да и откуда у нас такое количество СОЧ (самовольных оставлений части).

Под вновь создаваемыми бригадами подразумеваются подразделения, не имеющие собственного "костяка" управления. Их костяк составляют офицеры запаса и офицеры небоевых частей, а также люди, получившие повышение после того, как не справились на предыдущих боевых должностях.

Самый громкий пример – 155-я бригада, где в СОЧ отправились более 1700 военнослужащих. С одной стороны, это подразделение получило современную технику, обучение во Франции и практически полное укомплектование кадрами. С другой стороны, отсутствие опыта командования, понимания основ управления боем, организации боя и важных компонентов обеспечения сделало его небоеспособным.

Такие бригады ставят в полосу, они теряют свой участок фронта. После этого их передают в управление какой-нибудь "старой" бригаде для хоть какой-то эффективности на поле боя. В результате из них будут "выжимать" всё, что только можно: технику, оружие, людей. К сожалению, я знаю почти 10 таких бригад.

Командование выбирает управление вновь созданным организмом, а партнеры в рамках сложившихся условий оснащают эти подразделения основной частью западной техники. В результате все вновь созданные бригады получили современные бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки и другие средства поражения.

Подавляющее большинство не умеет их использовать в боевых условиях. Вместо этого "старые" бригады, которые имеют опытных специалистов и умеют эффективно использовать такое оружие, получают его лишь в качестве временного приданого вместе с пехотой. Артиллерист, механик, водитель, наводчик противотанкового оружия или оператор БПЛА поедут на позицию пехоты, потому что больше ничего делать не могут. Новая техника временно заменит старые "бехи", "копейки" и Т-64. А на смену АГС-17 и НСВТ придут МК-19 и "Браунинг" М2.

В Европе их можно научить стрелять из автомата и бросать гранату, но это будет 10–15% необходимых знаний для того, чтобы просто выжить. Пехотинец, чтобы жить, должен уметь маскироваться, передвигаться, обустраивать позицию, противодействовать беспилотникам, оказывать медицинскую помощь, вести наблюдение, составлять правильные отчеты и быть скоординированным с однополчанином в окопе. А также довериться своему командованию, которое должно организовать всестороннюю поддержку и планирование поставленной задачи. За рубежом этому не учат должным образом. А на Украине эти знания получают только в рамках старых, опытных подразделений.

Чтобы ввести такого солдата в бой, нужно не менее 3–7 дней дополнительной подготовки. Например, офицеры 155-й бригады не могли доставить людей на позиции на главном направлении удара под Красноармейском (Покровском), потому что у них не было средств радиоэлектронной борьбы. Они просто не понимали, куда пришли. Выезжать на небронированном пикапе в ноль теперь азартная игра, а ездить на военном автобусе даже в условном тылу в десяти километрах от фронта опасно.

Приданному пехотинцу выдадут автомат, четыре магазина, бронежилет, каску, аптечку и форму. А без рации с дополнительным аккумулятором, хотя бы одного планшета на группу, еще 6–10 магазинов, ящика гранат, лопаты, окопного РЭБ и "мавика" над головой он просто не выживет. Всё это, кроме гранат, чаще всего предоставляют волонтеры и родственники солдат.

Если солдат попадает в подразделение, где ему выдают всё необходимое, и солдат чувствует, что новое временное командование знает, что делать, солдат старается остаться там во что бы то ни стало. Если его направляют на должность (например, он пришел с обучения в Европе или после начальной военной подготовки на Украине) без дополнительной работы с ним, он либо погибает, либо уходит в СОЧ.

Мы потеряли драгоценное время, которое можно было бы использовать для слаживания, адаптации, профессионального распределения и планирования использования резерва. Вместо этого мы получили слабомотивированных, неподготовленных и незащищенных солдат, у которых нет шансов выжить и удержать позиции. Это привело к неудачам на фронте и значительным потерям.

Реалии современного конфликта и горький опыт показывают, что зарубежная подготовка без адаптации к украинским условиям и работы в составе подразделения— это пустая трата времени и имеет страшные последствия. Наши механики, водители, танкисты, артиллеристы, гранатометчики и пулеметчики должны учить НАТО пользоваться оружием, а нашим партнерам нужны только инструкции по обслуживанию.

Наша базовая общевойсковая подготовка нуждается в существенных изменениях, но об этом мы поговорим позже. Без командования, которому доверяют солдаты и добровольцы, невозможно построить качественное подразделение. Поэтому многие бежали из таких бригад, хотели вступить в ряды другого подразделения, воспользовавшись законом о декриминализации первого СОЧ. Техника и люди должны быть распределены между теми подразделениями, которые ценят жизнь украинского солдата и показывают результат!

Автор: Сергей Филимонов — капитан, командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.