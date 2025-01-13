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Военное обозрение

Navalnews: Китай строит «специальные баржи» для высадки десанта на побережье Тайваня

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Источник изображения: topwar.ru

Китай создает «флот вторжения» для захвата Тайваня, к такому выводу пришли западные эксперты, изучив снимки строящихся на китайских верфях специальных барж. Об этом пишет Navalnews.

Британское издание опубликовало статью об «уникальных» баржах, строительство которых идет на верфи в Гуанчжоу. Всего замечено пять строящихся судов. Как утверждается в материале, данные баржи предназначены для проведения десантных операций, в частности, для нападения на Тайвань. К такому выводу эксперты пришли, изучив конструкцию барж, имеющих длинные носовые «мосты» для высадки техники на побережье.

Как предполагается, выдвинутый вперед «мост», имеющий длину примерно 120 метров, поможет китайской военной технике преодолеть заминированные участки побережья. Сама баржа также может выступать в качестве своеобразного «переходника», поскольку на корме имеет специальную открытую платформу, к которой могут подходить десантные корабли и выгружать технику. Для стабилизации баржи имеют специальные опоры, опускающиеся на дно.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается, на Тайване очень мало мест на побережье, пригодных для высадки десанта. Все такие места надежно прикрыты и заминированы. С помощью десантных барж Китай сможет решить задачу высадки техники и личного состава на остров.

Как пишет издание, строительство специальных барж подтверждает планы Китая по захвату острова, несмотря на заявления КНР об обратном.

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Страны
Великобритания
Китай
Тайвань
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