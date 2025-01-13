Эксперт Тайдзо Мияги: отношения РФ и Японии зависят от ситуации на Украине

При этом профессор Университета Тюо напомнил, что в последние 20 лет японские лидеры стремились к стратегическому сотрудничеству с Россией в целях достижения равновесия из-за усиливавшегося Китая

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Представить, как будут развиваться отношения России и Японии в будущем, невозможно, пока не будет понятно, как завершится конфликт на Украине. Такое мнение высказал японский эксперт в области внешней политики, профессор Университета Тюо Тайдзо Мияги, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"В последние примерно 20 лет не только премьер-министр Синдзо Абэ, но и Рютаро Хасимото в 1990-е старались установить стратегические партнерские отношения с Россией, чтобы установить баланс в отношении усиливающегося Китая", - сказал он на брифинге, отметив, что именно по этой причине Абэ очень хотел сблизиться с Россией и так часто встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако, добавил эксперт, из-за ситуации на Украине этот курс потерпел неудачу, а эта "российская карта" в японской внешней политике была утеряна". "Пока мы не увидим, как завершится конфликт на Украине, мы не увидим, как [будут развиваться] двусторонние отношения Японии и России", - заключил он.

Японское правительство после начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов санкций против России. После этого Россия прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, прекращены поездки туда их бывших японских жителей.

По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом.

Вместе с тем Путин, выступая 7 ноября на пленарной сессии "Валдая", заявил, что Россия и Япония являются естественными партнерами ввиду своего соседства, поэтому Москва не будет отпираться в случае возвращения Токио к сотрудничеству. В конце декабря 2024 года замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с японским послом в Москве Акирой Муто заявил, что возобновление межгосударственного диалога возможно только при реальном пересмотре Токио антироссийского курса.