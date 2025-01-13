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Подсчитано количество ударов «Ланцетами» в зоне СВО

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

Lost Armour: ВС России с начала СВО применили 2,8 тысячи «Ланцетов»

Вооруженные силы (ВС) России с начала специальной военной операции (СВО) применили более 2,8 тысячи барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом сообщает портал Lost Armour.

Подсчитано, что всего по целям было запущено 2806 дронов-камикадзе такого типа. Из них за 30 дней — 174 БПЛА. Наибольшее количество применений было зафиксировано в мае 2024 года, тогда «Ланцеты» применялись 303 раза.

Также выяснилось, что удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 536 случаях наносились с использованием модернизированной системы наведения «Ланцетов», 442 цели были поражены благодаря тепловизионным камерам дронов, а работающие в ближнем инфракрасном диапазоне камеры сумели обнаружить 12 целей.

За все время использования 738 целей были уничтожены, 1444 — повреждены. Без объективного контроля остались 417 ударов. При этом чаще всего мишенями для «Ланцетов» были гаубицы ВСУ (760 штук) и самоходные артиллерийские установки (517).

В декабре 2023 года компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», представила новый дрон-камикадзе «Изделие 55». Аппарат ближнего радиуса действия получил четыре двигателя и X-образное крыло. В барражирующем боеприпасе применили новые технические решения, делающие его абсолютно неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы противника.

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