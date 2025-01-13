Путин потребовал не ослаблять прокурорский надзор за поставками вооружений

Глава государства отметил, что эту работу необходимо вести "системно, в координации с другими ведомствами"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская прокуратура заметно усилила надзор в оборонной сфере, в том числе за плановыми поставками вооружений в войска. Эта работа должна системно вестись и далее, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры.

"За последнее время прокурорами многое сделано для усиления надзора за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники. Прошу и дальше вести работу в этой сфере системно, в координации с другими ведомствами", - поставил задачу глава государства.