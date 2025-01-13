Корейские комплексы: КНДР готова развернуть 250 ракетных установок

Удар такой группировки не сможет отразить ни одна из существующих систем ПВО или ПРО

КНДР готовится развернуть 250 пусковых установок оперативно-тактических ракет вокруг Пхеньяна. Об этом сообщило Управление военной разведки Южной Кореи на этой неделе. Удар такой группировки не сможет отразить ни одна существующая в мире противоракетная система. Чем действительно располагает Северная Корея и какой потенциал может угрожать их южным соседям в случае конфликта — в материале «Известий».

Арсеналы Кима

Основную озабоченность южнокорейской разведки вызвали массовые поставки в Вооруженные силы Северной Кореи относительно новых четырехракетных пусковых установок (ПУ) баллистических ракет комплекса «Хвасонпхо-11Ра», который на Западе известен также как Hwasong-11D. Каждая мобильная ПУ комплекса несет пакет из четырех транспортно-пусковых контейнеров с боеприпасами класса американских ракет ATACMS, которые могут иметь дальность действия от 200 до 300 км. При таких характеристиках с территории Северной Кореи ракеты могут поражать цели на значительной части территории Южной и даже в неядерном варианте представляют весьма ощутимую угрозу.

Особенность новой ракетной угрозы еще и в массированных поставках в вооруженные силы. В августе 2024 года армии КНДР одномоментно были переданы 250 пусковых установок (суммарный залп 1000 ракет). Вероятно, часть этой партии ПУ мы увидели в репортаже с производства, которое посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын в мае 2024 года. Тогда было показано не менее 100 этих систем. Вообще ракетный комплекс принят на вооружение в 2023 году, а первые его испытания были отмечены годом ранее.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Считается, что его ракета обладает скоростью полета около четырех скоростей звука и обладает совершенной автономной системой управления, которая позволяет наносить удары по целям с заранее известными координатами. Массированное применение подобных боеприпасов действительно невозможно отразить никакой современной системой ПВО или ПРО — они просто возьмут количеством и уничтожат сотни целей. Единственный эффективный способ борьбы с таким ударом — это превентивное уничтожение пусковых установок на земле.

Но вероятность успеха такой операции также выглядит сомнительно, с учетом того что против 250 с лишним пусковых установок, которые распределены по местности и замаскированы, Южная Корея может применить не более 200 ударных самолетов и пока еще весьма ограниченное количество собственных ракетных комплексов.

«Кимскандеры» в готовности

Тем более что комплексами Hwasong-11D арсенал КНДР не исчерпывается. В 2019 году были начаты испытательные пуски «кимскандеров» — ракет KN-23 (западное обозначение), которые по своей конфигурации и боевым возможностям весьма близки к российскому комплексу 9К720 «Искандер-М». Две ракеты на пусковой установке, дальность действия — до 400 км, несколько вариантов боевых частей и современная высокоточная система наведения.

Сегодня KN-23 уже испытаны не только с автомобильных пусковых установок, но и входят в состав северокорейского БЖРК — «боевого железнодорожного ракетного комплекса». То есть они базируются на железнодорожных пусковых установках, которые в мирное время могут находиться в защищенных подземных туннелях. Ракеты такого типа также сложная цель для современных систем ПВО/ПРО.

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

А еще в 2019 году впервые были показаны и с тех пор неоднократно продемонстрированы пуски новой ракетной системы залпового огня большого калибра KN-25 (западное наименование). Калибр ракеты 600 мм, на самоходной гусеничной пусковой установке размещается шесть транспортно-пусковых контейнеров. В составе армии КНДР таких пусковых установок уже точно десятки. Дальность действия таких ракет должна достигать 400 км, и ракета является высокоточной — она оснащена аэродинамическими рулями для корректировки траектории полета и, видимо, инерциальной и, возможно, спутниковой системой наведения. Такие ракеты совершенно точно могут совершать противоракетный маневр, срывая любые попытки противовоздушной обороны сбить их.

В общем, в случае возможного конфликта КНДР может выставить не 250 пусковых установок, а, видимо, до 500. И это не считая обычных систем залпового огня, калибров от 120 до 300 мм, которых в составе корейской народной армии точно не меньше. А есть еще и артиллерия крупных калибров. Есть авиация — хотя и в небольшом относительно количестве и представленная не самыми совершенными самолетами.

Ракеты для США

Кроме того, в наличии и баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности — они предназначены уже не для Южной Кореи, а для ударов по американским базам в Тихоокеанском регионе, а также непосредственно по США. Но главная угроза — огромное количество оперативного-тактических ракетных систем, удар которых невозможно остановить.

И здесь надо отметить еще один момент — в КНДР создана термоядерная боеголовка калибра 500 мм, которая может быть размещена на всех указанных ракетах. Понятно, что ракеты со специальными боевыми частями будут предназначены для особо важных целей и объектов, также понятно, что их не может быть много. Ни одна промышленность не сможет выпустить тысячи таких боеголовок, но тысячи и не нужны — достаточно нескольких десятков. А это уже реальная оценка вероятного ядерного потенциала КНДР начала 2025 года.

Запуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД) с гиперзвуковой боеголовкой Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/KCNA

Конечно, хотелось бы, чтобы все это «богатство» оставалось на земле и применялось только в ходе показательных пусков. Потому что большая «горячая» война гарантированно уничтожит не только Южную Корею. Последствия ее коснутся всех стран региона.

Дмитрий Корнев