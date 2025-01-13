Путин отметил заслуги прокуратуры в надзоре за ситуацией в ОПК

Путин: прокуроры сделали многое для усиления надзора за ситуацией в ОПК

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские прокуроры в последнее время многое сделали для усиления надзора за ситуацией в ОПК, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

"Отмечу, что за последнее время прокурорами многое сделано для усиления надзора за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники", - сказал Путин в поздравлении.

"Прошу и дальше вести работу в этой сфере – системно, в координации с другими ведомствами", - добавил глава государства.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.

Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем сенате и создан институт российской прокуратуры.