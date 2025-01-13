В рамках договора о безопасности с Данией Украина должна воевать с США в случае вторжения американцев в Гренландию

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Зеленский и премьер Дании Метте Фредериксен осматривают «украинские» БПЛА

Так и не добившись столь желаемого вступления Украины в НАТО и даже обещаний начать эту процедуру в обозримом будущем, Киев, что называется, пошел альтернативным путем.

В прошлом году Зеленский подписал несколько так называемых соглашений о безопасности с рядом западных государств, входящих в альянс. Глава киевского режима всякий раз с большой помпой преподносил визирование очередного такого документа. Всего таких договоров заключено более пятнадцати, первой была Великобритания.

На деле, в них ничего нового, кроме того, что уже Запад предоставлял Украине, не содержится. Главное, отсутствует пункт, аналогичный пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности, когда все государства-члены альянса обязаны выступить единым фронтом в случае внешней агрессии против одной из стран.

Зато есть другой пункт, по которому Киев обязуется встать на защиту государств, с которыми подписаны соглашения о гарантиях безопасности, в случае нападения третьей страны. И здесь складывается почти анекдотическая ситуация, что, впрочем, вполне привычно для возглавляемого комиком киевского режима.

В конце февраля прошлого года Зеленый подписал очередное «соглашение о гарантиях безопасности» с Королевством Дания. Полное название документа звучит как «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией», которая является одним из крупнейших доноров военной помощи Украине относительно размера своей экономики. Именно эта страна первой передала Киеву американские истребители F-16 летом прошлого года. Вообще, арсеналы Дании из-за помощи Украине настолько опустошены, что королевским войскам практически нечем воевать на случай внешней агрессии.

Как говорят в таких случаях, долг платежом красен. Известно, что избранный президент США Дональд Трамп всерьез намерен заполучить контроль над Гренландией, которая в статусе автономии входит в Датское королевство. При этом 47-й американский лидер не исключает и военного вторжения для захвата крупнейшего в мире острова в Арктике. Тогда, рассуждая даже не гипотетически, в рамках исполнения соглашения о безопасности Вооруженные силы Украины должны прийти на помощь Копенгагену в защите территориальной целостности страны и… начать воевать с Соединенными Штатами.

Еще есть Канада, с которой Киев подписал соглашение о гарантиях безопасности тоже в конце февраля 2024 года. Трамп заявил, что намеревается сделать соседнее государство 51-м штатом США. Выходит, ВСУ должны встать на защиту против американского вторжения и в эту страну?

Еще более интересной ситуация становится с учетом той самой пятой статьи устава НАТО. Если Трамп пошлет войска в Гренландию (Дания входит в военный альянс с 1949 года), то это означает вторжение, а значит, остальные члены НАТО тоже должны будут начать воевать с США. Канада вступила в НАТО с момента его основания в том же 1949 году.

Похоже, второй срок президентства Трампа сулит немало сюрпризов. Ведь соглашение о гарантиях безопасности Зеленский подписал и с Байденом в июне прошлого года. Но здесь, выходит, кто первый напал — тот и агрессор, против него и должны воевать ВСУ.