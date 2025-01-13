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Интерфакс-АВН

Мантуров ознакомился в ЦНИИСМе с технологией изготовления уникальных решеток для авиадвигателей

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ПД-14 в цехе сборки авиационных двигателей
ПД-14 в цехе сборки авиационных двигателей.
Источник изображения: АО "ОДК"

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения, где ознакомился с работой по изготовлению уникальных решеток для авиадвигателей ПД-8 и ПД-14, сообщает сайт правительства РФ в субботу.

"В ходе посещения предприятия первый вице-премьер ознакомился с работами по изготовлению аэродинамических углепластиковых решеток для авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14. Уникальность разработанных российских технологий заключается в получении равнопрочной монолитной ячеистой структуры, аналогов которой в мировой практике нет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что такая структура обеспечивает надежную систему реверса двигателя и исключает возникновение катастрофических последствий при возможном повреждении его отдельных элементов.

"Специалистами предприятия также ведется разработка и изготовление специальных испытательных воздухозаборных устройств, используемых для наземной отработки авиационных газотурбинных двигателей ПС-90, ПД-14, ПД-35", - сказано в сообщении.

По официальной информации, двигатели ПД-8 и ПД-14 произведены "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК).

ПД-8 - маршевая силовая установка, которая включает в себя турбовентиляторный двигатель, мотогондолу с устройством реверса тяги и навесное оборудование. Двигатель разработан для региональных пассажирских самолетов вместимостью 90-110 пассажиров.

Двигатель ПД-14 - семейство турбореактивных двигателей пятого поколения для перспективной гражданской, транспортной и специальной авиации. Сертифицирован Росавиацией в 2018 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ОДК УК
Персоны
Мантуров Денис
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