Army Recognition: ВМС Нидерландов вели наблюдение за российской подлодкой «Новороссийск» в Северном море

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10 января ВМС Нидерландов успешно следили за российской подводной лодкой «Новороссийск» (бортовой номер B-261) и сопровождающим ее фрегатом «Бойкий» (бортовой номер 822) в Северном море, сообщает издание Army Recognition.

Операция проводилась голландским фрегатом Zr. Ms. Friesland и морским ударным вертолетом NH90, что подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу российского военного присутствия в европейских водах, пишет издание.

По данным Army Recognition, российская субмарина направлялась из Средиземного моря в сторону Северной Европы, проходя через исключительную экономическую зону Нидерландов в Северном море.

Известные своей бесшумной работой и способностью оставаться незамеченными, подводные лодки этого класса идеально подходят для тайных миссий, включая сбор разведданных. Возможности скрытности «Новороссийска» делают его важным стратегическим активом для России, способным проводить операции в непосредственной близости от европейских вод, не будучи легко обнаруженным

- отмечается в материале издания.

Сопровождавший субмарину фрегат «Бойкий» предназначен для выполнения ряда задач, включая противолодочную и противовоздушную борьбу. Этот российский фрегат оснащен передовыми радиолокационными и гидроакустическими системами, а также системами вертикального пуска для ракет класса «земля-воздух».

Северное море является критически важным морским коридором для европейской торговли и безопасности, соединяющим различные государства-члены НАТО и ЕС.