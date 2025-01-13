Учения "Запад-2025" пройдут при участии лояльных по отношении к Белоруссии международных наблюдателей, заявили в Минске

Минск. 11 января. ИНТЕРФАКС - Минобороны Белоруссии пригласит в качестве наблюдателей на совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" представителей только тех стран, которые лояльно относятся к Белоруссии и которые ранее приглашали представителей Белоруссии на свои военные учения, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Мы будем вырабатывать нашу позицию, будем вырабатывать наше отношение к партнерам с Запада. Касательно приглашения государств, дружески относящихся к Республике Беларусь, - да, мы планируем приглашение делегаций от наших союзников, друзей, партнеров на данные учения", - отметил Ревенко в интервью телекомпании "ВоенТВ".

Представитель Минобороны пояснил, что очень важным показателем будет то, приглашали ли западные страны белорусских наблюдателей на военные учения на своей территории.

В качестве негативных примеров проведения военных учений в Европе без участия наблюдателей из Белоруссии он назвал учения НАТО "Защитник", польские учения "Драгун", латвийские "Намейс", а также военные учебные мероприятия, проводившиеся в Эстонии и Норвегии в 2024 году.