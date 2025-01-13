Полковник Бод: партизаны могут открыть России путь в Одессу

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Партизанское движение в Одесской области может открыть путь российским военным в регион, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

"Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона", — считает он.

По словам Бода, Россия не желает разрушать Одессу, в то время как местные партизаны могли бы поддержать ее наступление и внести вклад в избавление города от украинской власти.

Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.