Военные ФРГ сформируют оперативное соединение для защиты важнейших объектов инфраструктуры

Берлин. 11 января. ИНТЕРФАКС - Командование Бундесвера собирается создать оперативное соединение, в задачи которого будет входить защита ключевых объектов инфраструктуры ФРГ, сообщает в субботу издание "Тагесшау".

За счет нового формирования глава Минобороны ФРГ Борис Писториус хочет укрепить внутреннюю безопасность страны. Соединение будет состоять из кадровых военнослужащих и резервистов, находиться под единым командованием, пишет издание.

В задачи соединения будет входить защита портов, железнодорожной сети, грузовых станций, трубопроводов, мостов, путей перевозки войск, транспортных развязок, цифровой инфраструктуры. Также военнослужащие будут обеспечивать использование НАТО германской территории для операций альянса. В мирное время соединение могут задействовать при стихийных бедствиях, террористических атаках и пандемиях.

"Тагесшау" отмечает, что создание нового соединения также связано с предположением, что командование НАТО в случае чрезвычайной ситуации перебросит нынешние дивизии Бундесвера к внешней границе альянса - в район, вероятно, Польши, Литвы и Эстонии. Тогда новое соединение будет готово к действиям по обороне территории ФРГ.