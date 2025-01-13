«Одним полком за два часа»: как быстро США смогут завоевать Гренландию?

Полковник Ходаренок: США могут захватить Гренландию за несколько часов

Дональд Трамп хочет заполучить Гренландию - и отказывается гарантировать, что не применит для этого силу. При этом газета Politico полагает, что нападение США на остров стало бы "самой короткой войной" в истории. Смогут ли Соединенные Штаты завоевать Гренландию, что для этого понадобится и при чем тут операция Вермахта - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

После победы на выборах президента США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. По его мнению, контроль над островом, который сейчас принадлежит Дании, необходим для обеспечения американской национальной безопасности и защиты от китайской и российской "угроз".

Власти Дании и самой Гренландии поспешили заявить об абсурдности этой идеи, однако Трамп риторики не меняет. На пресс-конференции 7 января он не смог гарантировать, что не применит военную силу и экономическое принуждение, чтобы заполучить желаемые территории - в том числе и датский остров. При этом издание Politico со ссылкой на старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Ульрика Прама Гада пишет, что нападение США на Гренландию стало бы "самой короткой войной в мире", ведь у Дании "нет оборонительного потенциала". Разберемся, так ли это и почему.

Силы США в Гренландии

По большому счету, Вооруженным силам США вторгаться на остров нет необходимости: они там присутствуют с 1943 года. На территории Гренландии в настоящее время располагается космическая база ВС США Питуффик, ранее известная как авиабаза Туле.

Длина взлетно-посадочной полосы аэродрома базы достигает 3000 м, она позволяет принимать воздушные суда всех типов. За деятельность авиабазы отвечает 821-я группа авиационного обслуживания. Интенсивность полетов - более 3000 американских и международных рейсов в год. В Питуффике также находится самый северный глубоководный порт в мире.

Здесь же дислоцируются элементы системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе (система BMEWS, Ballistic Missile Early Warning System, или СПРЯУ США). В частности, к ним относится 12-я эскадрилья космического предупреждения (12th SWS), оснащенная РЛС с фазированной решеткой типа AN/FPS-132. Антенный пост радиолокатора AN/FPS-132 представляет собой усеченный тетраэдр высотой около 35 м, на гранях которого находятся полотна активных фазированных антенных решеток размером около 28 м. Полотна имеют сектора обзора по 120 град. Импульсная мощность каждой АФАР - до 900 кВт. Дальность обнаружения - до 5 000 км.

На базе также находится 1-й отряд 23-й эскадрильи космических операций, входящий в состав Space Delta 6 - глобальной сети спутникового управления.

На аэродроме в Гренландии традиционно базировались подразделения стратегической авиации ВВС США. Именно там 21 января 1968 года потерпел катастрофу самолет B-52 с термоядерными бомбами на борту. Во время боевого патрулирования на бомбардировщике из-за технической неисправности возник пожар. После неудачных попыток тушения экипаж был вынужден катапультироваться, а неуправляемый самолет с четырьмя термоядерными бомбами типа B28FI на борту разбился об лед залива Северной звезды в 11 км от взлетно-посадочной полосы базы Туле. Удар вызвал детонацию обычного взрывчатого вещества в запалах всех четырех бомб, и хотя ядерного взрыва не последовало, радиоактивные компоненты оказались разбросаны по большой площади. Воспламенившееся авиационное топливо расплавило лед, и обломки воздушного судна ушли на дно океана.

«Управятся быстрее Вермахта»

Что касается операции по вторжению в Гренландию, то Дональду Трампу для реализации своих замыслов достаточно перебросить на остров несколько подразделений воздушно-десантных и воздушно-штурмовых войск ВС США. Может быть осуществлена операция по типу «Вспышки ярости» (вторжение США на Гренаду в 1983 году).

В общем, концепция «одним полком за два часа» в этом случае будет реализована в полном объеме. Немногие объекты датской армии в Гренландии - аэродром Кангерлуссуак, логистический центр в Греннедале и станции Данеборг, Местервинг и Норд - в случае необходимости будут обезврежены в самое короткое время.

Никакого вооруженного сопротивления со стороны ВС Дании ввиду просто гигантской разницы в военно-экономических потенциалах сторон ожидать не приходится. Какие-либо статистические данные, характеризующие соотношение сил сторон, приводить в этом случае даже не стоит.

В 1940 году Вермахт захватил Данию за шесть часов (операция «Учения на Везере»). Датское политическое руководство тогда попросило население воздержаться от какого бы то ни было сопротивления. О масштабе боевых действий говорит тот факт, что немецкие войска потеряли убитыми 2 человека и 10 ранеными. Потери датчан составили 13 человек. Соединенные Штаты, скорее всего, управятся быстрее.

Заявления Дональда Трампа относительно Панамского канала, Канады и Гренландии, похоже, открывают эпоху специальных военных операций теперь уже в мировом масштабе. Мир приходит в движение, и принципы нерушимости границ, территориальная целостность государств, невмешательство во внутренние дела иностранных государств, провозглашенные в 1975 году в Хельсинки, похоже, остаются в прошлом.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок