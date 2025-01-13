Focus: Запад обсуждает отправку военных на Украину в случае перемирия

Немецкий эксперт в области внешней политики и политики безопасности Кристиан Мёллинг отметил, что Киев испытывает проблемы в военном отношении

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Сценарии отправки военнослужащих на Украину в случае достижения перемирия обсуждаются в настоящее время в странах Запада. С таким утверждением выступил немецкий эксперт в области внешней политики и политики безопасности Кристиан Мёллинг.

"В том случае, если вдоль линии фронта действительно будет установлено перемирие, прежде всего будет крайне важно обезопасить зону. Для этого наверняка потребуется шестизначное число солдат", - приводит его слова издание Focus Online.

Отвечая на вопрос, могут ли участвовать в такой миссии военнослужащие Бундесвера, Мёллинг отметил, что "по понятным причинам сейчас никто не хочет об этом размышлять открыто", поскольку все германские партии находятся в условиях предвыборной борьбы. "Но, разумеется, в министерствах обороны разных стран уже обсуждаются сценарии, с тем чтобы можно было наметить политикам варианты действий", - заявил он. "Ясно также, что Германия не сможет уйти от этого <...>", - констатировал политолог.

Мёллинг также обратил внимание на то, что Украина испытывает проблемы в военном отношении, и сообщил, что не ожидает серьезного изменения курса правительства ФРГ, если к власти по итогам досрочных парламентских выборов придет лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.