Гренландия подойдет Америке для базы северного флота США

Новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, крупные запасы редкоземельных металлов – все это может получить Дональд Трамп в случае установления контроля над Гренландией. Как именно США могут воспользоваться островом с военной точки зрения и какие риски это несет для России?

США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин. Он напомнил, что расположенная на острове военно-космическая база США Питуффик (до 2023 года – Туле) является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

"Ведется ее комплексная модернизация, в том числе РЛС, стоимостью в миллиарды долларов США. Там также создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Такие истребители уже использовали аэродром базы в ходе учений ВВС США", – сказал он РИА "Новости".

В последние годы США развивают все большую активность в Арктике. В ноябре прошлого года помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что страны Запада наращивают военное присутствие у границ России в Арктике для укрепления своих позиций в борьбе за ресурсы.

"Западные страны для подкрепления собственных позиций в рамках усиливающейся глобальной конкуренции за арктические ресурсы и пространства наращивают военное присутствие в высоких широтах, у границ нашей страны, – цитирует его ТАСС. – Несмотря на кажущуюся стабильность, обстановка в Арктике характеризуется нарастанием негативных тенденций".

Об этой проблеме также говорил главком ВМФ России Александр Моисеев. Он отметил, что страны НАТО отрабатывают способы применения войск в сложных климатических условиях Заполярья, расширяют район оперативного применения ВМС в Северном Ледовитом океане, наращивают работу всех видов разведки, а также уделяют внимание вопросам ведения крупномасштабных операций с привлечением военно-морских сил НАТО.

Что касается самой северной базы США – Питуффик (Pituffik Space Base), – то сейчас там служат 200 человек, сообщает газета Минобороны США Stars and stripes. Также на базе размещена система предупреждения о ракетном нападении. Стратегическое значение этого объекта таково, что в случае начала ядерного конфликта он стал бы одной из первых целей для российских средств поражения, добавляют аналитики проекта The Warzone.

В 2023 году на базе впервые были размещены четыре самолета пятого поколения F-35s. Они приняли участие в совместных с Канадой маневрах. "Наши возможности действовать в Арктике критически важны для наших возможностей защитить наши родные земли", – сказал тогда генерал ВВС США Глен Ванхерк, чьи слова цитирует Air and space forces.

Кроме того, как отмечала датская пресса, с расширением взлетно-посадочных полос и инфраструктуры база может стать стратегически важным объектом для эскадрилий дальних бомбардировщиков и истребителей США, как это было во время холодной войны, когда на территории Туле размещалось до 10 тыс. солдат.

Примечательно и то, что база расположена примерно в 2 тыс. км от российского архипелага Земля Франца-Иосифа, где находится российская военная база "Арктический Трилистник". На ней дислоцируется тактическая группа Северного флота, а также радиолокационные подразделения, береговые ракетные и зенитные комплексы, а также авиация.

По словам экспертов, еще одна географическая особенность базы заключается в том, что к Москве она расположена на 15 км ближе, чем к Вашингтону. И если же предположить, что власти США расширят военно-политический контроль над всей Гренландией, насытив ее новыми военными объектами и современными видами вооружений, это создает угрозу не только для арктических регионов России, но и для центральных регионов страны.

"Еще одним вызовом для нас может стать размещение на территории Гренландии средств разведки и наблюдения за нашими подводными силами", – говорит военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

Также с учтем развития искусственного интеллекта и беспилотников США могут упростить для себя ведение разведки в Арктике, используя новые технологии. "Это могут быть воздушные, надводные и подводные аппараты, объединенные в единую систему поиска и обнаружения подлодок", – предположил военный эксперт Алексей Леонков.

По мнению Дандыкина, американцы могли бы создать в Гренландии пункты базирования подлодок. "У нас Северный флот в Арктике располагается в довольно неблагоприятных условиях, но тем не менее он там есть. Американцы тоже могут себе это позволить, разыгрывая арктическую карту в полной мере", – сказал он.

"Если же американцы начнут создавать ледокольный флот для поддержки военных кораблей, тогда в Гренландии может появиться передовая база обеспечения плотного контроля северной части Атлантики надводными кораблями вплоть до зоны наших интересов и границ", – рассуждает Леонков.

Не исключено, что США решат разместить в Гренландии ракеты средней дальности по аналогии с тем, как это будет сделано в Германии с 2026 года. "Но для такого шага Штатам необходимо найти надежные источники электроэнергии. Но даже если речь идет о локальных военных объектах, то уже сейчас американцы способны их запитать", – добавил Леонков.

Вероятно и то, что Гренландия может играть особую роль в системе противоракетной обороны США.

"Учитывая новые российские вооружения, в США серьезно задумались о том, как им выстроить более надежную систему ПРО. Для этого Гренландия нужна Штатам как воздух. Также там могут быть размещены новые авиабазы для контроля воздушного пространства в Северной Атлантике", – сказал он.

Параллельно с этим США могут получить контроль над ключевыми логистическими маршрутами, которые проходят в районах Канады и Гренландии: речь идет прежде всего о так называемом Северо-Западном проходе, который может стать альтернативой российскому Северному морскому пути.

И конечно же, американцев интересует доступ к природным ресурсам острова, которые могут прямо и косвенно использоваться для развития военной промышленности, говорит Леонков. В частности, по данным Еврокомиссии, в Гренландии можно найти 25 из 34 важнейших видов сырья. Американцы считают несколько иначе: по мнению правительства США, остров располагает запасами 43 из 50 "критических" минералов и 3% мировых запасов нефти, пишет The Economist.

"Учитывая все эти данные, мы прекрасно понимаем, что вероятное расширение присутствия США и НАТО в Арктике, с учетом недавнего вступления в альянс Швеции и Финляндии, направлено в первую очередь против Москвы, а не против Пекина – Китай находится далеко, а Россия – на берегах океана и северных морей. И к этому противостоянию нам нужно активно готовиться", – резюмировал Дандыкин.

Отдел политики деловой газеты ВЗГЛЯД