«Космонавты будут отрабатывать миссии на РОС и экспедиции на Луну»

Начальник ЦПК им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов — о подготовке экипажей и роботов для орбитальных и дальних полетов

Робот-теледроид проходит подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Подобные аппараты будут функционировать на орбитальных станциях РОС и МКС, а также на лунной базе. Об этом «Известиям» рассказал начальник центра Максим Харламов. Встреча с ним состоялась накануне 65-летия организации. Также руководитель сообщил о создании тренажерных аналогов российского перспективного космического корабля нового поколения. На них будут отрабатывать орбитальные миссии и полеты на Луну.

«Создаем средства для подготовки космонавтов к экспедициям на российском космическом корабле нового поколения»

— Максим Михайлович, какие инновации внедряют в процесс подготовки космонавтов?

— Нужно сказать, что самый эффективный подход в подготовке к космическим полетам заключается в индивидуальной работе, когда инструктор и космонавт взаимодействуют друг с другом с глазу на глаз. Эта традиция была заложена еще при подготовке первого отряда и остается неизменной по сей день. При этом постоянно совершенствуются методы.

С другой стороны, ЦПК живет теми же задачами, которыми и вся космическая отрасль. Поэтому проекты госкорпорации «Роскосмос» в сфере пилотируемых полетов, безусловно, становятся и нашими задачами. Сейчас мы активно работаем над созданием средств для подготовки космонавтов к экспедициям на российском космическом корабле нового поколения и Российской орбитальной станции (РОС).

Справка «Известий» Центр подготовки космонавтов (ЦПК) был создан 11 января 1960 года, в его задачи входила подготовка космонавтов к пилотируемым полетам. Организацию разместили в лесу рядом с военным аэродромом. Населенный пункт получил название Зеленый городок. Сейчас во всём мире он известен как Звездный городок. За годы существования ЦПК его специалисты разработали уникальные методики, учебные материалы, системы тренажеров и прочие тренировочные комплексы для подготовки людей к космическим полетам.

— Расскажите, пожалуйста, об этих проектах.

— В настоящее время в Центре производится сборка комплексного тренажера ПТК (пилотируемого транспортного корабля). По сути, он представляет собой наземный аналог космического корабля. Всего будет построено как минимум три аналогичных тренировочных комплекса. На тренажере космонавты будут отрабатывать орбитальные миссии на РОС и экспедиции на Луну.

Поскольку ПТК — принципиально новый корабль, то и наполнение тренажера полностью инновационное. Его оснащают системами, которых не было на предыдущих версиях. Новое оборудование позволит смоделировать больше режимов полета и нештатных ситуаций. Это поможет лучше подготовить экипажи к предстоящим миссиям.

Фото: Роскосмос Медиа/ТАСС/Тимошенко Иван

Например, в новом тренажере будет возможность менять давление в скафандре, что позволит имитировать его разгерметизацию. Другое новшество — в том, что этот тренировочный комплекс может изменять наклон кресел космонавтов на 30 градусов. Это даст возможность создавать комфортные условия в ходе тренировок.

— Когда на новом тренажере начнутся тренировки?

— Тренажер собирают из автономных частей. Сейчас установлен и оборудован пульт управления и контроля, обустроено рабочее место врача экипажа, внедрены системы связи, электропитания и другие. Летом на тренажере начнутся первые занятия. Они будут включать в себя изучение конструкции корабля, работу с оборудованием. Тренировки к пилотируемым полетам на тренажерах ПТК космонавты начнут в 2027 году.

Также мы сотрудничаем с РКК «Энергия» — головной организацией по созданию российской орбитальной станции РОС. Специалисты корпорации уже поставили оборудование для задела под первый тренировочный комплекс.

Также в рамках нового проекта в ЦПК проводят тестирование нового робототехнического стенда — аналога робота-теледроида.

«Роботов будут применять для выполнения операций на РОС и лунной базе»

— Какие задачи в будущем будет выполнять этот теледроид?

— Это антропоморфный робот, который предназначен для работы в условиях космоса. Он будет функционировать как в автоматическом режиме, так и с помощью телеуправления (когда робот повторяет движения человека). Также оператору в шлем виртуальной реальности или на пульт управления будет передаваться визуальная и звуковая информация об обстановке в рабочей зоне робота.

Промышленный образец первого антропоморфного робота нового поколения «Теледроид» корпорации «Роскосмос» Источник изображения: Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Роботов будут применять для выполнения операций на РОС и лунной базе, а также в открытом космосе в процессе внекорабельной деятельности. Они будут ассистировать космонавтам при выполнении различных задач и проведении экспериментов. В перспективе теледроиды смогут частично заменить экипажи во время их отсутствия. Руководить действиями роботов можно будет и дистанционно — из Центра управления полетами.

— Есть риск, что роботы заменят человека в космосе?

— В целом, мы придерживаемся концепции, что роботы должны быть именно помощниками, а не заменителями космонавтов. Машины смогут взять на себя выполнение наиболее трудоемких и рутинных операций. В будущем, когда уровень искусственного интеллекта вырастет, роботы смогут осуществлять поддержку более высокого уровня. Тогда они статут, в каком-то смысле, партнерами людей.

Изделие, которое сейчас тестируют, тоже обладает элементами искусственного интеллекта. В частности, получив команду, теледроид сможет спланировать порядок операции, чтобы выполнить ее. Например, он сам найдет и нажмет нужную кнопку.

Вместе с тем, когда робот будет действовать в режиме телеуправления, он сможет обучаться у человека новым навыкам, запоминая операции, которые раньше не делал. В дальнейшем он сможет выполнить их самостоятельно.

— Когда теледроид полетит в космос?

— Ожидается, что летные испытания аппарата пройдут уже в этом году. Он отправится на российский сегмент МКС. Прежде там тестировали робота «Федора». Результаты прошлых экспериментов, кстати, учтены в новом изделии.

В частности, космонавт Александр Скворцов, работая с «Федором» на орбите, сообщил, что ему мешает отсутствие ощущения усилия, когда он с помощью телеуправления отдает роботу команду взять в «руки» предмет. Это было исправлено, и сейчас при касании объектов оператор ощущает вибрацию на ладонях и пальцах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также по рекомендации космонавтов Анны Кикиной и Дмитрия Петелина, которые испытывали теледроида в ЦПК, ему была добавлена камера заднего вида. Это увеличило площадь обзора и позволило улучшить управляемость аппаратом.

«На российских космических кораблях русский язык используют как операционный»

— Будут в ЦПК готовить космических туристов?

— Программы для подготовки к таким полетам проработаны. Мы тесно взаимодействуем с «Главкосмосом» — это компания, которая от лица «Роскосмоса» ведет переговоры с потенциальными туристами, которые намерены совершить путешествие на российском космическом корабле и побывать на МКС или станции РОС.

В том числе речь идет о международных партнерах. Если контакты завершатся успешно, то мы готовы принять такие группы для подготовки к полетам.

— Как долго будет продолжаться подготовка непрофессиональных космонавтов?

— Время подготовки будет зависеть от задач конкретной миссии. Кроме физической подготовки, минимума по безопасности и базового набора операций, туристы также на Земле отработают эксперименты, которые планируют выполнять на орбите. Кроме того, им нужно на определенном уровне усвоить русский язык. На российских космических кораблях и орбитальных станциях русский язык используют как операционный.

Андрей Коршунов