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Военное обозрение

Норвегия начинает строительство бомбоубежищ на случай наихудшего сценария войны

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Норвегии намерено вновь ввести требования при строительстве новых зданий площадью более 1000 кв. м оборудовать в них убежища. Об этом информирует NRK. В публикации отмечается, что укрытия в стране не строились с 1998 года.

Ситуация вокруг нас более непредсказуема. Мы должны позаботиться о гражданском населении в случае наихудшего сценария войны или вооруженного нападения. На этот случай убежища – одна из необходимых нам защитных мер

– заявила глава норвежского министерства по чрезвычайным ситуациям Эмили Мель.

Как выяснила норвежская пресса, правительство страны предлагает строить укрытия двух типов. Первый должен обеспечивать защиту от оружия массового поражения, а второй – от обычных вооружений.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, что оплачивать строительство соответствующих сооружений будут рядовые граждане. Согласно проведенным подсчетам, укрытия обойдутся в 2,5 тысяч евро на человека. И эту сумму планируют заложить в стоимость новых квартир.

Как поясняют в правительстве Норвегии, в настоящее время имеющихся в стране укрытий хватит для обеспечения безопасности всего 45 процентов населения. Тогда как в соседних странах этот показатель на порядок выше.

К примеру, в Финляндии в убежищах могут укрыться порядка 90 процентов населения, в Дании – 80 процентов, а в Швеции – 70 процентов граждан.

Добавим, что ранее правительство Швеции озаботилось поиском дополнительных мест для строительства кладбищ на случай войны с Россией.

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Страны
Дания
Норвегия
Россия
Финляндия
Швеция
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