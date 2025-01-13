Норвегия начинает строительство бомбоубежищ на случай наихудшего сценария войны

Источник изображения: topwar.ru
Правительство Норвегии намерено вновь ввести требования при строительстве новых зданий площадью более 1000 кв. м оборудовать в них убежища. Об этом информирует NRK. В публикации отмечается, что укрытия в стране не строились с 1998 года.
– заявила глава норвежского министерства по чрезвычайным ситуациям Эмили Мель.
Как выяснила норвежская пресса, правительство страны предлагает строить укрытия двух типов. Первый должен обеспечивать защиту от оружия массового поражения, а второй – от обычных вооружений.
Источник изображения: topwar.ru
Примечательно, что оплачивать строительство соответствующих сооружений будут рядовые граждане. Согласно проведенным подсчетам, укрытия обойдутся в 2,5 тысяч евро на человека. И эту сумму планируют заложить в стоимость новых квартир.
Как поясняют в правительстве Норвегии, в настоящее время имеющихся в стране укрытий хватит для обеспечения безопасности всего 45 процентов населения. Тогда как в соседних странах этот показатель на порядок выше.
К примеру, в Финляндии в убежищах могут укрыться порядка 90 процентов населения, в Дании – 80 процентов, а в Швеции – 70 процентов граждан.
Добавим, что ранее правительство Швеции озаботилось поиском дополнительных мест для строительства кладбищ на случай войны с Россией.