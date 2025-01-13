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Интерфакс-АВН

Премьер Японии обещает помочь Индонезии развивать ее оборонный потенциал

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Сигэру Исиба
Сигэру Исиба.
Источник изображения: encrypted-tbn3.gstatic.com

Токио. 11 января. ИНТЕРФАКС - Премьер Японии Сигэру Исиба в ходе визита в Индонезию выразил стремление оказать поддержку в развитии индонезийских вооруженных сил, сообщает в субботу "Киодо".

"На встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто в Богоре, южнее Джакарты, Исиба сказал, что поскольку обе страны, "всеобъемлющие стратегические партнеры", разделяют базовые ценности, то Япония нацелена на максимально возможное сотрудничество для помощи Индонезии в улучшении ее оборонного потенциала", - информирует агентство.

В частности, Токио согласился передать Джакарте два скоростных патрульных катера. Также Исиба и Субианто договорились провести позднее в 2025 году встречи в формате "два плюс два" - глав МИД и Минобороны. На предыдущей такой встрече в 2021 году стороны заключили соглашение о передаче военного оборудования и технологий.

Кроме того, лидеры подтвердили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, развития кадрового потенциала и предупреждения стихийных бедствий. Президент Индонезии отмечал, что также речь шла об инфраструктурных проектах и о здравоохранении; лидеры обменялись мнениями о геополитической ситуации.

До этого Исиба побывал с визитом в Малайзии.

В свою очередь South China Morning Post передает, что Токио и Джакарта собираются начать проект строительства кораблей для ВМС Индонезии.

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Страны
Индонезия
Китай
Малайзия
Япония
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