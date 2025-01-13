Борисов: российская система подготовки космонавтов лучшая в мире

Тренажер спуска ТС-18 на базе центрифуги ЦФ-18 в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке.

Глава Роскосмоса заявила, что это признают партнеры РФ за рубежом

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Отечественная система подготовки к космическому полету по-прежнему является лучшей в мире, что признают и зарубежные коллеги. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"С уверенностью можно сказать, что наша система подготовки к полету по прежнему остается лучшей в мире. Это признают и наши иностранные коллеги", - сказал Борисов, поздравляя коллектив Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в госкорпорацию) с 65-летием со дня его учреждения.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что партнеры РФ за рубежом по-прежнему заинтересованы в совместном освоении космоса, что является глобальной задачей для всего человечества.