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Военное обозрение

Bloomberg: в американских спецслужбах наметился раскол по вопросу «гаванского синдрома»

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Источник изображения: topwar.ru

Спецслужбы Соединенных Штатов никак не могут разобраться в причинах возникшего в 2016 году так называемого «гаванского синдрома» - совокупности ряда неврологических симптомов, включая головокружение, тошноту и головные боли.

Как пишет американское издание Bloomberg, среди спецслужб США возник раскол по этому вопросу и, в частности, относительно причастности к этому спецслужб других государств.

По данным издания, пять разведслужб подтвердили выводы, сделанные в 2023 году, в которых говорится о «крайне малой вероятности», что за «гаванским синдромом» стоят иностранные противники США. Однако два из семи американских разведывательных агентств предполагают, что ответственность за это могут нести иностранные спецслужбы.

В этих агентствах считают, что «примерно равные шансы», что какое-либо иностранное государство, считающееся противником Вашингтона, разработало и применило оружие нового типа.

Напомним, что в 2016 году у американских дипломатов в столице Кубы Гаване (отсюда и название «гаванский синдром») стали появляться странные симптомы в виде внезапных головных болей, потери слуха и зрения, тошноты. Этот инцидент привел к сокращению американского дипломатического присутствия на Куба, а также к высылке 15 кубинских дипломатов.

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Страны
Куба
США
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