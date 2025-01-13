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Военное обозрение

КСИР Ирана показал подземный ракетный город, откуда атаковались цели на территории Израиля

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Источник изображения: topwar.ru

Корпус стражей Исламской Революции Ирана представил подземную ракетную базу, которая использовалась при нанесении удара по военным объектам в Израиле. Об этом информирует агентство Mehr. В публикации отмечается, что на торжественной церемонии присутствовал лично командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами.

В присутствии главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал-майора Хоссейна Салами был представлен передовой ракетный комплекс, разработанный иранскими специалистами

– отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что часть операций «Истинное обещание 1 и 2» против Израиля была проведена с использованием именно этой базы, которая больше похожа на подземный ракетный город.

Источник изображения: topwar.ru

По словам командующего КСИР Ирана, недалек тот час, когда Тегеран будет располагать целой сетью подобных военных объектов.

Скоро будут открыты подземные комплексы ракет и беспилотников, и вы увидите невиданную громадность и глубину иранской мощи

– заявил Хоссейн Салами.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, некоторое время назад Иран и Израиль обменялись ракетными ударами по военным объектам друг друга. После этого каждая из сторон пообещала осуществить новые атаки по целям на территории противника. Однако пока стороны явно воздерживаются от эскалации.

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