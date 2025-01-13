HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов

Компания-разработчик уточнила, что организация проводила исследования эффективности применения новых маскировочных изделий в зоне спецоперации

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Свыше 2 800 инновационных тактических плащей и маскировочных халатов, размывающих силуэт в ИК-диапазоне, было направлено в зону спецоперации в течение 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике HiderX.

"В течение 2024 года было произведено и поставлено в зону спецоперации свыше 2 800 единиц тактических плащей и маскировочных халатов. Была проведена большая работа над совершенствованием изделий, что позволило улучшить эффективность маскировки на 20% и снизить тепловое излучение, повысив безопасность пользователей", - заявили в организации.

Разработчик уточнил, что организация проводила самостоятельные исследования эффективности применения новых маскировочных изделий в зоне СВО. "Проведенные исследования показывают, что применение технологии HiderX позволило снизить шансы обнаружения в темное и ночное время суток в зонах боевых действий на 85%. Более 75% опрошенных бойцов отметили, что высокая эффективность маскировки сыграла решающую роль в успешности выполнения их задач", - добавили в организации.

В HiderX также подчеркнули, что российские бойцы испытывают все большую потребность в современных маскировочных изделиях в зоне СВО. "Актуальность изделий возрастает, так как идут освободительные (наступательные) операции Вооруженных сил РФ, а это значит, что приходится работать в том числе на урбанизированной территории (городская застройка) как днем, так и ночью. Постоянное совершенствование средств обнаружения и их применения в разных диапазонах, дистанциях, погодных условиях и при различных тактических сценариях приводит к тому, что наличия обычных средств маскировки от оптических приборов уже недостаточно", - рассказали в компании.

Маскировочный эффект костюмов достигается за счет особой обработки материала и рисунка в виде ломаных линий. Вес изделия составляет от 280 до 400 г в зависимости от ростовки.