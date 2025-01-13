Войти
ТАСС

HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов

318
0
0
Кадр: Telegram-канал HiderX
Кадр: Telegram-канал HiderX.

Компания-разработчик уточнила, что организация проводила исследования эффективности применения новых маскировочных изделий в зоне спецоперации

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Свыше 2 800 инновационных тактических плащей и маскировочных халатов, размывающих силуэт в ИК-диапазоне, было направлено в зону спецоперации в течение 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике HiderX.

"В течение 2024 года было произведено и поставлено в зону спецоперации свыше 2 800 единиц тактических плащей и маскировочных халатов. Была проведена большая работа над совершенствованием изделий, что позволило улучшить эффективность маскировки на 20% и снизить тепловое излучение, повысив безопасность пользователей", - заявили в организации.

Разработчик уточнил, что организация проводила самостоятельные исследования эффективности применения новых маскировочных изделий в зоне СВО. "Проведенные исследования показывают, что применение технологии HiderX позволило снизить шансы обнаружения в темное и ночное время суток в зонах боевых действий на 85%. Более 75% опрошенных бойцов отметили, что высокая эффективность маскировки сыграла решающую роль в успешности выполнения их задач", - добавили в организации.

В HiderX также подчеркнули, что российские бойцы испытывают все большую потребность в современных маскировочных изделиях в зоне СВО. "Актуальность изделий возрастает, так как идут освободительные (наступательные) операции Вооруженных сил РФ, а это значит, что приходится работать в том числе на урбанизированной территории (городская застройка) как днем, так и ночью. Постоянное совершенствование средств обнаружения и их применения в разных диапазонах, дистанциях, погодных условиях и при различных тактических сценариях приводит к тому, что наличия обычных средств маскировки от оптических приборов уже недостаточно", - рассказали в компании.

Маскировочный эффект костюмов достигается за счет особой обработки материала и рисунка в виде ломаных линий. Вес изделия составляет от 280 до 400 г в зависимости от ростовки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 08:33
  • 2
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 05:34
  • 108
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»
  • 13.01 01:27
  • 6948
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.01 23:37
  • 4
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 12.01 14:46
  • 1439
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.01 10:00
  • 9
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 11.01 09:47
  • 1
Военная приемка. «Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой»
  • 11.01 09:25
  • 0
Европейские «непризнатели»
  • 10.01 20:50
  • 1
В Великобритании разрабатывается безэкипажный боевой катер для Украины
  • 10.01 11:31
  • 4
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
  • 10.01 05:05
  • 5
В зоне СВО заметили необычную «Мальву»
  • 10.01 01:51
  • 2
Глава МИД Франции: ЕС не позволит США вторгнуться в Гренландию
  • 09.01 23:59
  • 0
Какие шансы у NATO пережить результаты завершения СВОйны?