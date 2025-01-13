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Военное обозрение

Роскосмос опубликовал детальный снимок одного из районов Токио, сделанный спутником «Ресурс-П» №5

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Источник изображения: topwar.ru

«Роскосмос» продолжает публикацию снимков высокой чёткости, сделанных после включения аппаратуры спутника «Ресурс-П» №5. Спутник, напомним, был выведен на околоземную орбиту 25 декабря и ранее уже присылал в ЦУП снимки различных городов Китая, ОАЭ и США, включая Лос-Анджелес.

Теперь российский спутник прислал на Землю фотографии японской столицы. На снимке Токио показан один из районов с мостом и автомобильной развязкой. При этом в ТГ-канале «Роскосмос» попросил оценить детализацию спутниковых снимков, опубликовав там снимок в большем разрешении. Максимальное ли оно для спутникового «глаза», не сообщается.

Стоит отметить, на момент съёмки над японской столицей была отнюдь не безоблачная погода.

Космическое агентство напоминает, что спутник «Ресурс-П» № 5 используется для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли. Указанная цель - исследование природных ресурсов, контроль загрязнения и деградации окружающей среды, поиск месторождений полезных ископаемых, оценка ледовой ситуации, обновление картографических данных и мониторинг ЧС. Спутники этого класса выводятся на орбиту с 2013 года, совершенствуя аппаратуру.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки города Рождества - Вифлеема:

Источник изображения: topwar.ru

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