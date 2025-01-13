ТАСС: на "Адмирале Нахимове" осуществили физический пуск ядерного реактора

Также завершена операция по размагничиванию корабля, сказал собеседник агентства

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Физический пуск ядерного реактора осуществлен на тяжелом атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 11442М. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере "Адмирал Нахимов" осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море. Завершена также операция по размагничиванию корабля", - сказал он.

Он отметил, что физический пуск реактора не означает завершение ремонта и модернизации крейсера, "а свидетельствует о том, что ядерная энергетическая установка готова к функционированию с максимальной мощностью". ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее ТАСС сообщал, что физический пуск двух атомных реакторов "Адмирала Нахимова" планируется провести до завершения 2024 года.

В ходе международного военно-морского салона "Флот-2024" один из источников сообщил агентству, что на осень 2024 года поставлена задача провести физический пуск двух реакторов крейсера и оторваться от пирса. Заводские ходовые испытания корабля планировалось начать летом 2025 года, а затем провести государственные испытания. Другой источник сообщал ТАСС, что по новым планам передача корабля после завершения соответствующих испытаний планируется на 2026 год.

Как сообщал агентству генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, "Адмирал Нахимов" - уникальный в плане технического оснащения корабль. В нем полностью реализован весь тот потенциал, который заложен в этом проекте. Крейсер способен успешно выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана в любых погодных и климатических условиях. Ни штормы, ни ураганы ему не страшны. После передачи флоту "Адмирал Нахимов" прослужит как минимум 30 лет.

Крейсер находится в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. По данным открытых источников, он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.